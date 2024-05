ParoNacional 2 contra Javier Milei: Alto acatamiento

Live Blog Post

Rompiendo el paro general

El Gobierno comunicó que 42 líneas de ómnibus con recorrido en la Ciudad de Buenos Aires y el GBA prestan servicio de transporte, pese a todo.

A través de un comunicado de la Secretaría de Transporte, a cargo de Franco Mogetta, se informó que las líneas que circulan son: 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 130, 134, 135, 146, 150, 161, 164, 177 y 188.

El texto oficial reiteró la posibilidad de sancionar a las compañías del sector que no circulen. "El Gobierno Nacional descontará el día completo del subsidio a las empresas que presten servicios por debajo del mínimo".

Off the record:

Esto es a partir de una resolución dictada por la Secretaría de Transporte por medio de la cual ya no subsidiará paros como se hacía anteriormente, cuando era habitual que a pesar de que las empresas no presten servicio, cobren igualmente el subsidio como si hubiesen trabajado y a los trabajadores no les descontaban el día del salario. Con esta medida, el Estado dejará de financiar las huelgas del sector.