Goles, atajadas, presiones y secuencias de pases: así fue la Copa de la Liga 2024

En general, lo primero que define el estilo de juego de un equipo son las condiciones de sus futbolistas. Pretender dominar desde la posesión con jugadores con limitaciones para el manejo de la pelota, puede llegar a ser tan difícil como dañino. Deportivo Riestra, recientemente ascendido, es un ejemplo claro de las complejidades para llevarlo a cabo.

Es, por lejos, el elenco que más veces priorizó el juego directo de toda la Copa de la Liga, realizando menos pases por posesión y recorriendo la mayor cantidad de metros por segundo con la pelota. Esto último está relacionado al pelotazo largo que utilizó recurrentemente.

En la otra punta se encuentra River, el más efectivo de todos a la hora de trasladar con la pelota. Muy cerca lo siguen Estudiantes, Boca, Racing, Independiente y Argentinos Juniors.

En esa línea, ha sido el Millonario quien se quedó con el mayor promedio de posesión. 61% para los dirigidos por Martín Demichelis. Lo siguen los vecinos de Avellaneda, Racing e Independiente, son 56%. Después Estudiantes son 55%, y Boca y Argentinos Juniors con 54%.

No obstante, ese porcentaje no se expresa necesariamente en efectividad. Tal es así que si hablamos de secuencias de 10 o más pases terminados en ataque, el Pincha y el Xeneize han sido de los más efectivos. 23 de 128 secuencias para Estudiantes; 25 de 131 secuencias para Boca. River, por su parte, no fue tan contundente: 22 de 135.

El futbolista más efectivo en el pase, el arquero menos vencido y el equipo con más recuperaciones cerca del arco rival

image.png Matías Mansilla, arquero de Estudiantes

Los dirigidos por Diego Martínez sí se llevan el premio a la mayor cantidad de recuperaciones altas de la Copa de la Liga, con un total de 118. Lo sigue el campeón del certamen, con 114, y el Bicho, con 113. Luego aparece Independiente, con 109, y dos novedades: Gimnasia de La Plata, también con 109, y Atlético Tucumán, con 108. El Decano, además, es el equipo que menos pases permitió a sus rivales y más recuperaciones rápidas consiguió en todo el certamen.

En cuanto al rendimiento personal, hay dos claros ganadores. Por un lado, el futbolista que más efectividad tuvo en sus pases fue Agustín Cardozo, con un 91% de aciertos en sus 755 pases. Aun así, no fue el jugador que más cantidad de pases dio. Ese puesto queda para Santiago Ascacíbar, de Estudiantes, con 820 concretados. En el podio se mete su compañero Enzo Pérez con 815, y Santiago Sosa, el mediocampista de Racing, con 806.

Si vamos a los tres palos, el Ruso Rodríguez custodió el arco de La Paternal como ningún otro: 57 atajadas. Sin embargo, sus 6 vallas invictas no le alcanzaron para ser el menos vencido, ya que ese premio lo comparten Matías Mansilla, del Pincha, y Franco Petroli, de Godoy Cruz. Ambos dos con 8 vallas invictas.

