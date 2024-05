La pesada herencia de Marcelo Tinelli: San Lorenzo con deudas por U$S 30 M

Gaich llegó a jugar 28 partidos en San Lorenzo (8 goles) antes de ser vendido por aproximadamente 8 millones al club ruso, donde no pudo asentarse. Actualmente está a préstamo en el Rizespor de Turquía luego de pasar por Benevento de Italia, Huesca de España, Verona de Italia, siempre en calidad de cedido.

Los argumentos del tesorero de San Lorenzo

Ante esta situación, el tesorero de San Lorenzo de Almagro, Leandro Goroyesky, señaló en un reportaje que concedió a Radio La Red que “tenemos un pasivo que ronda los 30 millones de dólares. Hay que tener creatividad, ingenio y paciencia, para tomar decisiones que no son fáciles que el club necesita. Hay cuatro acreedores que concentran el 50% de las deudas. Hay más de 15 demandas ante la FIFA, pero que no son inhibiciones. Vamos negociando para que eso no suceda. Debemos plata por la venta de Gaich”. “Nos preocupa mucho la deuda con el fondo suizo de inversión, de 4 millones”, sumó.

“Estamos llevando adelante una negociación en el marco de la recisión de contrato de Insua. Estamos tratando de llegar a un acuerdo con el cuerpo técnico, si no se llega a dar, se va a tener que seguir con abogados, pero no es nuestra intención, no queremos escalarlo. Nosotros estamos dispuestos a encarar un diálogo, con la intención de llegar a un acuerdo”, aclaró respecto a la desvinculación del anterior cuerpo técnico. También, se encargó de bancar al CT elegido: “La decisión del Pipi Romagnoli fue decisión de todos, más allá que la del Presidente. Tuvimos un sinfín de oportunidades a contratar, pero fue nuestra decisión contratarlo, es el adecuado”.

Hinchada de San Lorenzo y “visita” a jugadores

En el entrenamiento de este último martes (07/05), los “referentes” de la hinchada de San Lorenzo visitaron al plantel comandado por Leandro Romagnoli. Habría sido una charla “motivacional” directamente vinculada al partido del próximo jueves ante Independiente del Valle.

San Lorenzo hasta el momento obtuvo tan solo 1 punto de 9 por Conmebol Libertadores y en gran parte, estos resultados se “llevaron puesto” a un ídolo del club como Rubén Darío Insúa. El Ciclón deberá obtener muy buenos resultados en las siguientes 3 fechas como para ilusionarse con clasificación.

Respecto a la institucional y teniendo en cuenta que el encuentro será este mismo jueves (09/05), día de paro nacional, El club ofrece un servicio de traslado sin costo alguno que partirá desde distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires. El horario de salida es 16.30 y el retorno es al mismo punto de partida.

