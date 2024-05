Boca sufrió la inacción del VAR, ganó pero qué necesita para clasificar

BOCASUFRIOLAINACCIONDELVARGANOPEROQUENECESITAPARACLASIFICARFOTO4.jpg Boca volvió a sufrir la inacción del VAR aunque le ganó a Sportivo Trinidense 1-2 en la Nueva Olla por la Copa Sudamericana y tendrá que aprovechar los dos partidos en La Bombonera.

Sin embargo, no solo se quedó en esta situación sino que, luego, el VAR que revisó la jugada no lo llamó para revisar la acción sino que le dijo que para ellos no había sido nada, finalmente, el equipo boquense se quedó sin la pena máxima a su favor.