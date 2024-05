Emilia Mernes internada: Lo que se sabe sobre su estado de salud

Mientras que por último se notifica a los seguidores de la artista que la información sobre sus próximos conciertos se divulgará a través de plataformas digitales.

"Toda la información adicional será compartida en las redes sociales de Emilia, Fénix Entertainment y Movistar Arena", concluyeron. "Toda la información adicional será compartida en las redes sociales de Emilia, Fénix Entertainment y Movistar Arena", concluyeron.

image.png

Emilia Mernes se quiebra en el escenario

El viernes 03/05 la fiesta de música pop se vino abajo cuando Emilia Mernes, entre lágrimas y con la voz entrecortada, tuvo que anunciar la cancelación de su show en el Movistar Arena. Debido a lo que ya se comentaba como un problema de salud.

"No voy a poder hacer el show de hoy, me siento muy mal, les quiero pedir perdón de corazón, realmente no puedo. Quiero pedirles disculpas de corazón, intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen, pero realmente me siento muy mal", comenzó diciendo la creadora del álbum .MP3 "No voy a poder hacer el show de hoy, me siento muy mal, les quiero pedir perdón de corazón, realmente no puedo. Quiero pedirles disculpas de corazón, intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen, pero realmente me siento muy mal", comenzó diciendo la creadora del álbum .MP3

“El médico me dijo que así no puedo, así que quiero pedirles perdón de corazón. Gracias por estar acá”, concluyó la joven oriunda de Entre Ríos.

-------------------------------------

Más contenido en Urgente 24

La Asociación Bancaria pone fecha a un nuevo paro: Cuándo será

Spotify establece nuevos límites para los usuarios gratuitos: Cuáles son

Banco Provincia bajó la tasa de sus préstamos personales: Quiénes pueden aplicar

Las termas a solo horas de Buenos Aires con entradas a $2500