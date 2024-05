El conductor iba a mostrar en A24 que Javier Milei firmó pedido de juicio político contra Macri

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/1787638307083403293&partner=&hide_thread=false Muy divertido lo del pedido de q no se metiera con los hijos de Conan en el programa q no salió al aire hoy 06/05 pero promete para la q viene. pic.twitter.com/V7vrwIi1tY — Urgente24.com (@U24noticias) May 7, 2024

El periodista agregó:

“No nos importan los desbordes para frenarnos porque la información que manejamos no puede ser contestada y eso lleva a la conspiración, la patota a la censura previa para que yo no hable. Sin embargo, yo usaré una red, un megáfono o lo que sea para poder expresarme. No me van a callar”.

Con respecto a la reprogramación del estreno, explicó:

“Tenemos preparado un programa muy periodístico, que cambia la ecuación actual. Podemos jugar al boxeo o al ajedrez. En ambas disciplinas les vamos a ganar. Los podemos demoler periodísticamente y también podemos ser más agudos y profundos. Cada uno puede interpretar si esto no significa que vamos ingresando a un estado totalitario, donde se silencian las verdades”.

¿Una semana de espera?

“Vamos a trabajar incansablemente esta semana para tratar de debutar la semana próxima, el lunes 13 de mayo. Le agradezco a los directivos y trabajadores del Grupo América por lo bien que nos han tratado en esta previa. Los tiempos son ya y ahora”.

Por último, anunció su llegada a la Feria del Libro y un posible plagio de estrategias por parte del titular actual de la Casa Rosada.

“El martes 7 de mayo estaremos en la Feria del Libro, un sitio que el presidente no se anima a pisar. Nosotros lanzamos en la Federación de Box el libro “Democracia Confederal” y Milei nos copiará luego recurriendo al Luna Park para el lanzamiento de su propio libro. Tiene un complejo de inferioridad y nos tiene miedo. Hace bien. Es anglófilo, sionista y masón. Nosotros somos patriotas, nacionalistas y peronistas”.