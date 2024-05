Dicen que se desinfla el proyecto 'Karina Milei 2025'

En ese escenario, el plan electoral libertario contemplaría apostar a que el apellido Milei en la boleta de la provincia de Buenos Aires genere un efecto arrastre. Claro que la que tendría que poner el rostro en la papeleta es Karina Milei.

Sin embargo, la secreteria general de la Presidencia declinaría por estas horas ocupar el rol de candidata en el principal distrito electoral, en el que votan casi 4 de cada 10 electores del país.

Consigna el portal LetraP:

""No voy a ser candidata, no me interesa". Con esa frase, que le repitió al Presidente Javier Milei y a algunos de los integrantes de su mesa chica, Karina Milei descartó encabezar una lista en las elecciones de 2025. El Jefe quiere continuar en el gabinete, bien cerca de su hermano, para cuidar sus intereses en la etapa que viene.

La secretaria General de la Presidencia tiene otros objetivos en el largo plazo, y ninguno de ellos contempla la posibilidad de competir en los comicios de medio término. Es que, si bien admite en privado que su apellido impreso en una boleta le daría mucho más volumen a La Libertad Avanza, está convencida al igual que su hermano que la principal garantía de triunfo estará puesta en ganar la batalla contra la inflación.

De hecho, en el entorno de la funcionaria suelen estar en contacto constante con el Ministerio de Economía y aseguran que si logran frenar la escalada de precios, y proyectar una inflación anual cercana al 40%, "la política se acomodará naturalmente" detrás de cualquier otro candidato. La lectura vale no sólo para argumentar que no es necesario tener el apellido Milei en la boleta, sino también para marcar que, tranquilamente, podrián prescindir de los candidatos que ofrece el PRO".

Hay un dato clave: la hermana Karina parece muy consciente de que será el resultado de la gestión el que procure la victoria electoral más que cualquier fanatismo que despierte el Presidente en un núcleo duro.

La secretaria general de la Presidencia está a cargo del armado nacional de La Libertad Avanza. En la provincia de Buenos Aires tiene como ejecutor a Sebastián Pareja, quien pasó del senado provincial a liderar la Subsecretaría de Integración Socio Urbana en el gobierno de Milei.

La experiencia en territorio bonaerense en traumática para el oficialismo: allí se rompió La Libertad Avanza y se transformó en un archipiélago de expresiones libertarias.

En la Cámara de Diputados se dio el primer quiebre cuando se insinuó una alianza entre Milei y Mauricio Macri de cara al balotaje. Así se partió en 2 el bloque de diputados, con uno que expresa a la Casa Rosada (La Libertad Avanza) y otro que se alejó de Milei y pasó a llamarse Renovación y Fe.

En el Senado bonaerense, en tanto, hay 2 bloques que llevan por nombre LLA, aunque sólo uno, denominado La Libertad Avanza 1, es el que representa al Gobierno Nacional. La otra bancada es la que lidera Carlos Kikuchi, otrora armador libertario pero ahora distanciado de Milei.

