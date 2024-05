"Milei sostiene su imagen, pero es todo expectativa: tiene que haber resultados"

"Los principales factores del acompañamiento no es porque mejoró algo, sino porque sigue la confianza que los votantes depositaron en Milei en la elección", comentó en diálogo con el canal LN+. "La gente pretende que el bolsillo mejore, ahí es dónde están puestas las expectativas", dijo.

En esa línea, el consultor remarcó que "se necesitan resultados". "Si no se cumple, hay un incumplimiento de las expectativas y por lo tanto un deterioro del humor social", dijo.

Aurelio dijo que hay un "dilema temporal" que se define por el "gap que hay entre el tiempo en que la gente espera que se recupere la economía y el que necesita para la recuperación".

"Si de aquí a fin de año no hubiera una recuperación, es probable que parte de este acompañamiento Milei lo pierda", dijo.

FedericoAurelio.jpg Federico Aurelio, director de la consultora Aresco.

Aurelio también se refirió a las nuevas preocupaciones que surgen en la opinión pública.

"La gente por más que está viendo que baja la inflación, surge la preocupación por los problemas de empleo y de la actividad económica. En vistas de eso, cuando se pregunta por la expectativa de la recuperación de la económica, el 55% que hoy acompaña a Milei dice que no lo va a dejar de acompañar porque la situación no mejore. Hay un 35% que dice que va a seguir acompañando pase lo que pase. Después hay un 20% que tiene dudas sobre el nivel de acompañamiento si no ve con claridad la cuestión de la recuperación", detalló.

No obstante, Aurelio consideró que un plazo hasta fin de año a la espera de resultados "es mucho tiempo" si bien advirtió que en ese lapso pueden surgir "discusiones y conflictos que generen modificaciones en el humor social".

Consultado sobre el contraste que supone la fortaleza del Presidente ante la opinión pública y decisiones como postergar los aumentos de tarifas para no estimular el malhumor social, Aurelio insistió que "los buenos números se basan en una expectativa". "Tampoco podés arriesgar el desgaste del bolsillo, hay que buscar algún nivel de gradualismo, que es parte de la contradicción del ajuste que busca la gente", afirmó.

