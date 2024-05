Anticipo: Impuesto PAIS con prórroga en proyecto de Presupuesto 2025

Urgente24 cree que la vigencia del Impuesto PAIS es la gran contribución de Sergio Massa a Javier Milei: está vigente por un dictámen del 06/12/2023, porque en teoría finalizaba el 31/12/2023 pero se reinterpretó el texto para que, 4 días antes que asumiera el de La Libertad Avanza, tuviera esa recaudación disponible. Remember: El Impuesto PAIS fue aprobado por Ley Nº27.541 y establecía que se cobraría por "5 períodos fiscales". La Dirección Nacional de Impuestos del Ministerio de Economía, con Massa ministro, emitió dictámen el 06/12/2023 interpretando que "períodos fiscales" son "años" y entonces tenía vigencia durante 2024. De lo contrario no habría ya Impuesto PAIS. Ahora, cuando comienza la cuenta regresiva para elaborar el Presupuesto Nacional de Ingresos y Gastos 2025, la pregunta es cuánto tiempo más se extenderá el Impuesto PAIS que, otra vez en teoría, concluiría el 31/12/2024. La depresión en curso no garantiza una mejora de la recaudación tributaria argentina, construida sobre gravámenes al consumo doméstico. El Impuesto PAIS fue el salvavidas de Javier Milei desde que asumió y cuando comenzó a declinar, en abril, lo han ampliado, castigando a los tenedores de BOPREAL. ¿Está en condiciones Milei de renunciar al Impuesto PAIS y así afectar el resultado fiscal, cuando su gobierno sigue siendo más Licuadora que Motosierra? Puertas adentro, los economistas dicen que hay indicios de prórroga. Esto vuelve imperioso reproducir un texto del Topo Rodríguez, quien conoce mucho de lo que se dice en privado tanto en la política como en la economía. Entonces ya no es el rumor que llega a la Redacción sino un referente autorizado que lo informa. Cabe recordar que Rodríguez fue quien hizo notar el viernes que la recaudación del Impuesto PAIS había declinado en abril. El texto original del apunte se llamaba "La voracidad impositiva de Milei: Más tentáculos y larga vida al Impuesto PAIS". Vamos al contenido: