Kendrick Lamar fulminó a Drake: la pelea más esperada entre los raperos

image.png Drake, uno de los raperos envueltos en el escándalo. (Foto: Prince Williams/Wireimage).

Kendrick Lamar va con todo contra Drake en su diss track acusándolo de lo peor: “Querida niña, lamento que tu padre no este activo en tu mundo. Él no se compromete a mucho, pero su música, sí, eso es seguro. Es narcisista, misógino, vive dentro de sus canciones”, dijo en una parte del tema, dando a entender que Drake tiene una hija no reconocida.