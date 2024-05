Andrea Rincón contó el insólito motivo por el que sufre bullying

Embed - NO TODO ES LO QUE PARECE #CONTRACULTURA en Instagram: "Que podcast increíble tuvimos con @andrearincon_top donde pudimos conocerla un poco más y conocer un poco sobre su nueva faceta en el evangelio. ¡Dios hace todo nuevo! Encuéntralo en nuestro canal de YouTube. #PodcastHDP #AndreaRincon" View this post on Instagram A post shared by NO TODO ES LO QUE PARECE #CONTRACULTURA (@podcasthdp_)



Andrea Rincón se lanzó como cantante cristiana

Hace algunos días, Andrea Rincón sumó una arista a su carrera artística al lanzarse como cantante cristiana. Luego de confirmar su separación de Mauricio Correa, a través de sus redes sociales compartió un video en el que se la ve interpretando la primera de sus canciones.

“Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar”, entonó en el contenido audiovisual que publicó para dar cuenta de su incursión en la música junto al músico santafesino Walter Encina.





Y agregó al micrófono: “Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior”.

Ni bien compartió el material, de inmediato generó repercusión entre sus seguidores que además de darle “me gusta” aprovecharon para dejarle todo tipo de mensajes al respecto de la nueva faceta.

