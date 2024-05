Florencia Peña reveló el método con el que se comunica con su padre fallecido

El apoyo de Florencia Peña a Guillermo Francella

Si bien Florencia Peña y Guillermo Francella no comparten ideologías políticas, la actriz salió en defensa de su colega tras sus dichos en apoyo al gobierno de Javier Milei.

Desde LAM, le preguntaron a la artista al respecto y dijo: “Qué pesados que son con eso. Se armó porque no pararon de preguntarle a todo el mundo. Yo hablé con Guille y nunca se tiró en contra del INCAA".

"Todo lo contrario. Si el problema es el foco en nosotros, estamos sacando el foco de lo importante, el INCAA está cerrado en este momento. Después, cada uno puede pensar lo que quiere", añadió.

Y agregó: "Guille y yo no pensamos igual. Nos queremos, nos respetamos y la verdad que cuando hablé con él, siento que no es lo que decimos, sino lo que hacen con lo que decimos. Guille dio su opinión. Podés estar de acuerdo o no, pero en ningún momento se tiró en contra del INCAA".

