Me gustaría ver en el poder gente con los pies sobre la tierra: que sepan qué pasa en Barracas

image.png Libro recomendado por Javier Milei y criticado por Carlos Melconián

¿Arranca o no arranca la Argentina?

“El gobierno está parando los precios en rubros críticos como servicios, transporte y prepagas para que no se le dispare la inflación. Pero, hasta que los precios relativos no estén en orden esto no va a arrancar” sostuvo el reconocido consultor.