Luis Brandoni apoyó a Guillermo Francella: "Merecemos que nos vaya bien"

Brandoni cerró: "La gente sigue confiando en la democracia, de modo que todas estas cosas, manifestaciones fuertes, reprobaciones porque uno piensa distinto, no me parece que esté muy asociado a la idea de la democracia, y yo sigo creyendo en la democracia".

Carmen Barbieri y Florencia Peña respaldaron a Guillermo Francella

Las actrices, quienes han trabajado con el actor en el pasado, también salieron a respaldar y defender a su colega de las acusaciones.

Durante la cobertura de los Premios Platino, y en marco de una entrevista a Joaquín Furriel, le consultaron sobre el tema de la política. "Yo tengo mi opinión y respeto la opinión de Guillermo, es su manera de valorar en este momento", sostuvo el actor, evitando entrar en polémicas.

Sin embargo, el clip le dio el pie a la conductora para expresar su opinión:

Es un gran trabajador, un gran actor, es una estrella y tiene derecho a opinar y a hablar con libertad, pero no está en contra de nuestra cultura (...) Le dieron mucho y muy fuerte los colegas. ¿Y sabes qué? No me gusta nada eso. Me parece que desune. No me gusta nada que le den a Francella Es un gran trabajador, un gran actor, es una estrella y tiene derecho a opinar y a hablar con libertad, pero no está en contra de nuestra cultura (...) Le dieron mucho y muy fuerte los colegas. ¿Y sabes qué? No me gusta nada eso. Me parece que desune. No me gusta nada que le den a Francella

"No estoy en contra de las personas que hablaron en contra de él o que están en contra de la opinión de Francella. No estoy en contra de nadie, estoy opinando y estoy diciendo que es injusto que le den a Francella", aclaró.

Por último, Barbieri cerró: "Es un hombre que podría haberse ido de la Argentina y que podría vivir en España ganando fortunas siendo una estrella".

En el caso de Peña, la artista estuvo como invitada a Generación Dorada, ciclo de Elizabeth Vernaci y Humberto Tortonese en Olga, y opinó sobre las repercusiones por la postura de Francella.

"Guille y yo pensamos distinto. Pero lo adoro, le tengo un gran cariño. Hablé con él en estos días por todo lo que estaba pasando", manifestó Peña.

"Y esta cosa de que a cada actor que aparecía en escena le preguntaban qué pensaba de lo que dijo Guillermo. Lo que él dijo fue una vez y se replicó mil veces. Hubo un ensañamiento en querer que todos opinemos sobre lo que dice el otro", analizó.

Pero el foco no tiene que estar puesto en qué opinamos nosotros porque no le cambiamos la vida a la gente, yo no soy funcionaria y él tampoco. Estamos desviando el foco, que es que el INCAA está cerrado en este momento, y nos estamos dedicando a ver quién le pega o no a Guillermo. No es por ahí Pero el foco no tiene que estar puesto en qué opinamos nosotros porque no le cambiamos la vida a la gente, yo no soy funcionaria y él tampoco. Estamos desviando el foco, que es que el INCAA está cerrado en este momento, y nos estamos dedicando a ver quién le pega o no a Guillermo. No es por ahí

"Cada uno puede pensar lo que quiere. Yo convivo con mucha gente que está en las antípodas de mi pensamiento, y puedo no solo trabajar, soy amiga", cerró la actriz.

