LLA CABA y LLA PBA unifican estrategias para el electoral 2025

Atención PRO: No habrá políticas diferentes entre La Libertad Avanza (LLA) de Ciudad de Buenos Aires (CABA) y LLA de Provincia de Buenos Aires ( PBA), en particular frente al año electoral 2025. Y para que no queden dudas, habrá un acuerdo formal a firmarse el miércoles 18/12 a las 18:00 en el porteño Teatro Gran Rivadavia (Avenida Rivadavia 8636).