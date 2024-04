Todos contra Guillermo Francella: Nuevo actor salió a destrozarlo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/porqueTTarg/status/1777870103868031180&partner=&hide_thread=false “Lamothe”



Porque apuntó contra Francella por apoyar a Milei: "Es muy fácil desde tu hermoso departamento decir 'esperemos', puede esperar porque tiene plata en el banco, pero otra gente no puede".



pic.twitter.com/Yoomvvyd1K — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 10, 2024

Por su parte, la pareja de actores también le saltó a la yugular a su colega. Echarri arremetió: "No me extraña la postura de Guillermo. Pero sí me extraña que haya hablado en este momento, que en los últimos tiempos estaba pretendiendo no dar opinión para que no se cruce con su trabajo".

Y agregó: "Trabajo en SAGAI hace 18 años y construyo con el colectivo, entonces las miradas individuales no son las que me identifican. Vemos la realidad de forma muy diferente, pero me alegra que él pueda expresarlo con libertad". Mientras que su esposa, disparó: "Hay 'Francellas' que ganan mucha plata y que tienen muchas oportunidades y que les va muy bien, y hay otros que no les dan ni siquiera una camisa cuando van a grabar para hacer un bolo".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1777734423930196303&partner=&hide_thread=false Pablo Echarri: "Estoy espantado, angustiado con los recortes", y dijo: "No me extraña la postura de Guillermo Francella, me extraña el momento"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/neSDMof2F3 — América TV (@AmericaTV) April 9, 2024

Más contenido en Urgente24:

Adiós Golden Visa: El país que pondrá fin a las visas de oro

Una playa escondida en la Patagonia que muchos desconocen

Un hotel que parece Bali en medio de las sierras de Tandil

Pasaporte por inversión: Cómo 'comprar' la ciudadanía

Un hotel con piletas termales en el norte de Argentina