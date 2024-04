Adiós Golden Visa: El país que pondrá fin a las visas de oro

El Consejo de Ministros modificará la ley aprobada en 2013. "Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda no sea un mero negocio especulativo". Según manifestaron desde el gobierno español: " No puede ser que a alguien por ser millonario y hacer una inversión se le garantice el permiso de residencia. No hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda".

Un segundo pasaporte, hoy en día, significa grandes beneficios. Países como Portugal y Granada son lugares privilegiados para asegurar un plan B en un mundo impredecible, según The Sovereign Atlas.

Tener múltiples ciudadanías se convirtió en una necesidad para las personas de alto patrimonio debido a las ventajas que esto ofrece.

Los programas de ciudadanía por inversión se encuentran disponibles en muchos países del mundo. La principal ventaja es que esta se obtiene en un tiempo menor que hacerlo de otra manera.

Según The Sovereign Atlas, por ejemplo, la opción de ciudadanía por inversión de Malta es una de las más atractivas del mundo porque los ciudadanos malteses pueden trabajar, estudiar y vivir en toda la Unión Europea sin necesidad de visa.

Estos programas permiten obtener un nuevo pasaporte invirtiendo en el país que desean que sea su segunda nacionalidad . Uno puede convertirse en ciudadano de algunos países invirtiendo una cantidad significativa de dinero en sus economías .

Los tipos de inversión más comunes incluyen hacer una donación mínima a la economía de una nación o comprar bienes raíces. Otros requisitos comunes incluyen establecer una empresa, crear una gran cantidad de puestos de trabajo o alguna combinación de estas inversiones.

Según The Sovereign Atlas, la inversión mínima necesaria para obtener la ciudadanía comienza a partir de 100.000 dólares, aunque esta cantidad varía mucho según el país.

