Sorpresa en OLGA: Una baja crucial altera el programa de Migue Granados

"Sofi me dejó la vara muy alta. Ella se fue en un momento muy vulnerable y me puso muy contenta el otro día que dijo que estaba muy bien. Sofi es brillante, es espectacular y estas situaciones a veces te ponen a competir. Yo nunca quise competir con Sofi. Es más, hablamos mucho el fin de semana. Para mí Sofi es hermosa, es brillante y talentosa", manifestó con genuina admiración.

En lo que concierne a su salida del programa, esta responde a una decisión personal de retornar a su pasión original: la gastronomía. "Este año tenía ganas de hacer algo distinto, pero sé que tengo que volver a la vida de antes, a darle bola 100% a mi proyecto", explicó, dejando entrever que su tránsito por OLGA fue apenas un capítulo más en su versatil trayectoria profesional.

La partida de Tefi Russo representa más que una simple despedida del streaming, es la confirmación de una persona que entiende los ciclos, que abraza las transformaciones y que construye su camino con autenticidad y pasión.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/olgaenvivo/status/1868677251690283258?t=xvWyMNzuPnjw5s77r83b4w&s=03&partner=&hide_thread=false Te queremos, Tía Betty pic.twitter.com/oxNIFe4euJ — OLGA (@olgaenvivo) December 16, 2024

Los usuarios en X quedaron sorprendidos y compartieron su tristeza en una publicación de @olgaenvivo. "Tía Betty por siempre", expresó @RomeroBraian. "Lo más grande de OLGA es, fue y seguirá siendo la tía Betty", destacó @almadaps. "Gracias, Teffi, por tus consejos y por llenarnos de alegría. Sos mucho más de lo que imaginás, te queremos, tía Betty", agregó @Pili1728513.

