Festeja Migue Granados: Qué reconocida figura anunció su arribo a OLGA

Que lindo lo que se viene… Todo desafío me genera emoción y agradecimiento Poder trabajar hace tantos años de lo que me gusta y siempre en movimiento … sin importarme nada. Con cosas buenas y malas tb , que me hicieron mal, pero que sirven para crecer y valorar lo que realmente vale, entendiendo que de eso se trata… Allá voy OLGA

