Obra pública: Santa Fe apuntó contra la "porteñocracia" del Gobierno

En un marco de descontento, el funcionario santafesino aseguró que "Para el Gobierno central las rutas nacionales no existen, no les importa, no les interesan. La situación es insostenible". Sobre esa línea enumeró que "no cortan el pasto, no tapan los pozos, no tienen proyectos, cambian las cosas todo el tiempo, y políticamente nadie pone la cara".