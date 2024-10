Santa Fe acelera contra Nación por obra pública: "Que nos pasen la brasa caliente"

image.png Este miércoles, desde las 11, está pautada una audiencia pública para exponer sobre el estado de la ruta nacional 33, que se desarrollará en la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe.

Semana tras semana, desde Urgente24 venimos haciendo un repaso constante de la cantidad de veces en el que el gobierno santafesino hizo el pedido sobre obra pública. Sin embargo, a primera impresión, el hartazgo parece estar llegando al límite.

Dentro de ese contexto, Enrico exigió a Nación: "Que nos pasen la brasa caliente que nosotros nos organizamos y las reparamos. Falta que nos hagan un decreto que nos permita trabajar en eso".

Es cierto que hubo una cantidad de viajes a Buenos Aires por el mismo motivo de los cuales se volvieron con las manos vacías. No obstante, el ministro de Obras Públicas dejó en claro: "Vamos a insistir hasta que nos den las rutas para que las reparemos nosotros".

"Tengo dos opciones: o me quedo sentado en el Ministerio y no hago nada, o voy a romper los huevos a Buenos Aires. Yo hago lo segundo. A veces las cosas no se logran de una, hay que insistir y gestionar", concluyó.

Presupuesto 2025: Pocas promesas para Santa Fe

El presupuesto de obras públicas que la Nación promete para la provincia en 2025 es mínimo: son 61.780 millones de pesos para 26 obras. Es decir, apenas un 2,9% por encima del de hace dos años.

Cabe tener en cuenta que, para el presupuesto 2023, el último vigente, se habían destinado 60.101 millones de pesos para un total de 84 obras.

El Presupuesto 2025 no contempla dos obras claves para Santa Fe: por un lado, la ampliación de la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas (Assa) y por otro, el Acueducto del Gran Rosario, situación que generó mucha preocupación.

image.png Temor en la provincia.

Hay apenas dos obras de magnitud que obtendrían financiamiento: 23.880 millones para la Construcción Acueducto San Javier (Etapa San Javier – Tostado) y 1078 millones para la Ampliación Planta Depuradora Líquidos Cloacales de Rafaela.

Hace una semana, durante una recorrida que realizó por la zona donde se avanza en obras de protección contra inundaciones, en Colastiné Norte, Pullaro sostuvo que este 2024 " fue un año complejo en el que invertimos en estos meses cerca de 500 millones de dólares". Sobre esa línea, adelantó que en 2025 se invertirán "más de 1.000 millones de dólares en obra pública en toda la provincia", por lo que destacó: "Somos la única provincia que le está metiendo mucho ritmo y recursos a la obra pública y eso sale de la administración eficiente de los recursos del Estado".

