Israel declara persona 'non grata' al secretario general de la ONU

Quien no puede condenar de forma inequívoca el atroz ataque de Irán contra Israel no merece poner un pie en suelo israelí. Se trata de un secretario general antiisraelí, que presta apoyo a terroristas, violadores y asesinos Quien no puede condenar de forma inequívoca el atroz ataque de Irán contra Israel no merece poner un pie en suelo israelí. Se trata de un secretario general antiisraelí, que presta apoyo a terroristas, violadores y asesinos