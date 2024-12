Durán Barba: "el tema jubilados define elecciones: todos tenemos ancianos en la familia o lo seremos"

milei-motosierra2.jpg Milei: es más "divertido" que el resto de la clase política de Argentina

Los conflictos entre Villarruel y Milei según Durán Barba

“A esta altura del Siglo XXI, no puede existir la excusa de que un presidente y una vice no se pueden comunicar”

Sobre las diferencias entre ambos compañeros de fórmula expresó:

Todo vicepresidente es un conspirador a sueldo. Eso es algo histórico. En México, por ejemplo, se terminó con ese cargo. Si se muriera el presidente, elegirían a otro. No quieren ese tipo de conflicto con quien está a tan pocos metros del sillón de mando. Siempre existe tensión en el binomio y muchos allegados trabajan para distanciarlos.

Villarruel y Milei.jpeg Victoria Villarruel y Javier Milei

“Milei se va a devorar al PRO y a Juntos por el Cambio. En la nueva política, gente que se comunica con otro lenguaje. Usa el escenario y el espectáculo para comunicarse. Siempre gana el que está bailando, cantando o con una motosierra. El PRO fue el agente del cambio pero le robaron esa bandera”.

Con respecto al ex presidente Mauricio Macri, para quien trabajó varios años, afirmó:

“Es difícil para Macri acercarse a los libertarios sin una estrategia definida. Solamente haces alianza cuando necesitas al otro. Tal vez no vayan juntos y podrían quedar los del PRO terceros y lejos”.

cristina-kirchner.jpg Cristina Kirchner. NA

Finalmente, dedicó algunas líneas a la situación actual del justicialismo a nivel nacional:

El peronismo es parte de la cultura argentina pero desde los años 70, cuando yo vivía en Argentina y era peronista, pasó medio siglo. En esa época había partidos en latinoamérica que han desaparecido en su totalidad. La foto de Cristina Kirchner con su hijo en una mesa me da vieja. O se recicla con algún dirigente justicialista imaginativo, con un nuevo lenguaje lúdico, o quedan atrás. No pueden darse el lujo de aburrir.

