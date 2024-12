SINERGIA: ¿Cuál es la fórmula para liderar equipos y aprender de ellos?

El impacto de los deportes en el liderazgo

Mi experiencia en el deporte, como ex integrante de la Selección Nacional de Canotaje y actual triatleta compitiendo en exigentes pruebas como el IronMan, me enseñaron lecciones valiosas que se aplican a la gestión del negocio. El deporte no sólo fortalece el cuerpo y mejora la salud, sino también forja el carácter. Nos motiva a trabajar con objetivos de mediano y largo alcance, enfrentar desafíos, caerse, levantarse y superar límites. Estas mismas enseñanzas son las que he llevado al ámbito laboral, fomentando valores de la resiliencia, la puesta de objetivos, el trabajo en equipo, la búsqueda de superación y performance.