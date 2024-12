En tiempos digitales, Assekuransa invierte en tecnología

gonzalez insaurralde y lynch.jpg Presidente Juan Ángel González Insaurralde y Juan Lynch, director de Assekuransa.

Assekuransa cumplirá 35 años en 2025 y ya tiene más de 1.800 clientes, emite alrededor de 90.000 pólizas por año y asegura mercaderías por valor superior a los US$ 5.000 millones, está calificada por Moody’s Internacional como A+, e integra el universo de empresas 'Best Place to Work'.

Su foco continúa en los seguros para el comercio internacional y cuenta con un amplio portafolio de productos que cubren responsabilidades y riesgos relativos al transporte de mercancías a nivel global.

Asimismo, cuenta con una compañía de vuelos privados llamada Classe Stelle, que opera diferentes tipos de aeronaves, para el transporte de pasajes, carga liviana y vuelos sanitarios en Argentina y en Sudamérica, con base en Buenos Aires.

assekuransa.jpg De izq. a der.: Valentino Bustos, CEO de la controlada de vuelos privados Classe Stelle; Carolina Arbe, directora de Marketing Global; Juan Ángel González Insaurralde y Sebastián Galletto, CEO de Assekuransa.

