Con CFK, Javier Milei imita a Durán Barba 2021 pero AK no está invitado

¿CFK regresa a escena porque es el 'viejazo' de Carlos Menem 2023, dominado por el reclamo autoreferencial, o por otro motivo? Inevitable preguntarse luego de un acto forzado, innecesario, evitable (porque su presencia sólo fortalece a Javier Milei cuando le estaba yendo bastante complicado). Dicen que quiere evitar la ruptura en el PJ bonaerense. Muy extraño que ella no comprenda que es imposible cualquier convivencia entre Axel Kicillof vs. Máximo Kirchner y 'el Chacal' (Martín Insaurralde) y sus cada vez menos fans (Mayra Mendoza y alguno más). Enorme desafío para Axel Kicillof: ¿él irá por la reorgnización del peronismo bonaerense o se afincará en la construcción del postkirchnerismo? No es lo mismo, en especial porque el kirchnerismo es una especie en extinción. Por supuesto que el regreso de CFK provoca más especulaciones sobre un rescate de Javier Milei antes que un salvavidas a su hijo Máximo Kirchner. El riesgo es el 'Déjà Vu' de 2021 cuando Jaime Durán Barba y Marcos Peña lograron que ella estuviera otra vez y así fue como el PRO ganó su última elección antes de iniciar su derrumbe que conduce a un 2024 incinerado. ¿Otra vez 'sopa'? Hay un horizonte de diferencia inevitable y creciente entre Axel Kicillof y CFK: él está en la gestión cotidiana y ella teoriza desde el Instituto Patria. Para consolidar su liderazgo, Kicillof tendrá que remar bastante para convencer de que él ya no es una extensión de nadie sino que tiene un perfil autónomo. También tendrá que ensayar su propia reconversión porque para crecer debe ampliar el abanico, con una propuesta más amplia que la de CFK, que contenga a moderados y escépticos. En medio de todas estas elucubraciones, vamos a la columna de Sebastián Dumont, que él tituló "La reelección de intendentes, una oportunidad para Milei de penetrar el GBA" (obviamente que sería la traición definitiva de Milei a su combate conta 'la Casta').