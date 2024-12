Argentina logra avance prometedor para el tratamiento de la enfermedad de Fabry

“A nivel cardíaco, el acúmulo de estos lípidos se manifiesta por la presencia de hipertrofia -aumento de tamaño- y arritmias que ponen en riesgo la vida del paciente. Al mismo tiempo a nivel renal la falla progresiva predispone al paciente a una insuficiencia renal con necesidad de diálisis o trasplante. Los mecanismos de daño en corazón y riñón, puede llevar también a la oclusión de las paredes de las arterias aumentando el riesgo de infarto cerebral, siendo que en etapas tempranas de la enfermedad el compromiso de los nervios periféricos, se manifestará como crisis de dolor invalidante en manos y pies” amplía el especialista.

Dr_Juan Manuel Politei.JPG Dr. Juan Manuel Politei, médico neurólogo y miembro de la Fundación SPINE.

Tipos de enfermedad de Fabry

Existen dos tipos de enfermedad de Fabry, la forma clásica y la forma tardía.

“En la enfermedad clásica, infantil o temprana, hay una ausencia total de la enzima alfa-galactosidasa A, por lo que los síntomas aparecerán de forma muy temprana entre los 4 y 6 años. Y los más característicos serán crisis de dolor en las manos y en los pies, disparadas por los cambios de temperatura, el ejercicio o por una fiebre Y teniendo en cuenta que nuestro intestino está completamente controlado por el sistema nervioso periférico, los chicos pueden tener crisis de dolor abdominal frecuente, diarrea, distensión abdominal", describe Politei sobre las señales de alerta a la que los pediatras están atentos para asociarlo a un diagnóstico de Fabry.

"En la adolescencia temprana hay un compromiso también de las glándulas sudoríparas, entonces, por un lado, no transpiran y además este acúmulo de glicolípidos en pequeñas arterias que están en contacto con la piel llevan a la formación de angioqueratomas, que son lesiones parecidas a los lunares, pero de un color rojo violáceo”, añade.

En su forma tardía (también conocida como no clásica) las manifestaciones aparecen a partir de los 30 o 40 años “si bien los mecanismos no están del todo esclarecidos, en estos casos es posible producir algo de esta enzima (alfa-galactosidasa A), y la enfermedad y sus síntomas se van a limitar, al corazón o al riñón”.

Esta enfermedad afecta a hombres y a mujeres, pero que al tener un patrón de herencia ligado al cromosoma X, en las mujeres puede presentarse con menor severidad.

“En los hombres con Fabry el gen que permite la producción de la enzima (localizado en el cromosoma X) está mutado, y no puede cumplir esa función; el cromosoma Y al no portar ese gen no puede compensar esa ausencia enzimática. Sin embargo, en las mujeres, esta compensación puede darse gracias al hecho de tener 2 cromosomas X”, detalla el médico.

Enfermedad difícil de diagnosticar

En la Argentina, se considera enfermedad poco frecuente (EPOF) a aquellas patologías cuya prevalencia en la población es igual o inferior a 1 persona cada 2500 nacidos.

"Se estima que la prevalencia en el país es de unos 1200/1500 pacientes, de los cuales solo unos 900 están diagnosticados y unos 600 en tratamiento. Si bien ha mejorado el tiempo del recorrido del paciente para llegar al diagnóstico, aún es una enfermedad de difícil diagnóstico y tiene una demora promedio de entre 7 u 8 años”, comenta Politei.

En cuanto a la incidencia, el especialista diferencia que, en su forma clásica, puede estimarse internacionalmente, un promedio, de 1 paciente por cada 20 mil nacidos vivos y 1 por cada 3.000 en su forma tardía, aunque estos datos pueden variar entre los distintos países.

Una vez que se alcanza el diagnóstico de un paciente es fundamental la búsqueda dentro del árbol genealógico, ya que, al ser una enfermedad hereditaria de origen genético, el diagnóstico temprano de otros familiares asintomáticos o con síntomas leves permitirá un tratamiento precoz con mejor pronóstico a largo plazo.

En cuanto al tratamiento, el especialista indica que va depender de cada paciente y de distintas variables como puede ser su forma clínica, la presencia o no de síntomas al diagnóstico o el grado de daño orgánico al momento del diagnóstico.

“En líneas generales la forma de tratamiento consiste, por un lado, en la ´terapia de reemplazo enzimático´, que es la infusión endovenosa cada 14 días de la enzima faltante, y que aplica para todos los pacientes Fabry. Y, por otro, para un grupo más reducido (30% de los pacientes aproximadamente) se encuentra disponible una terapia oral que permite “rescatar la funcionalidad de la enzima cuando una pequeña cantidad se haya podido producir. Este concepto se aplica generalmente para las formas tardías”, dice Politei.

Dra_Viridiana Berstein.jpg Dra. Viridiana Berstein, gerente de investigación clínica del Laboratorio Biosidus.

Resultados preliminares del Estudio SMILE

En Argentina un estudio que evalúa un fármaco biosimilar de agalsidasa beta (Laboratorio Biosidus) ya se encuentra en su fase final. Esta terapia de reemplazo enzimático, enfatiza Politei, “es un logro nacional muy importante”.

El especialista, que fue además coordinador e investigador del estudio a nivel nacional, resalta “como investigador he notado el beneficio personalmente, no lo leí en un artículo; el estudio se realizó en el país, con pacientes argentinos, en centros de investigación de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y La Rioja. Este biosimilar cumple con todas las normativas y criterios regulatorios, fases clínicas y preclínicas, y ha demostrado seguridad y eficacia”.

La biosimilaridad de agalsidasa beta de Biosidus ha sido previamente demostrada en un completo programa de ensayos preclínicos, en los cuales se observó un alto grado de similitud con el producto de referencia en relación a todas las propiedades fisicoquímicas y biológicas analizadas.

Asimismo, ha demostrado un perfil farmacocinético, farmacodinámico, inmunogénico y de seguridad totalmente comparable con el producto innovador. Y los datos de seguridad recopilados hasta la fecha en el Estudio SMILE muestran que son comparables con los del medicamento innovador, y destacan el potencial de este producto como un tratamiento biosimilar comparable y eficaz para el tratamiento de la enfermedad de Fabry.

“Es la primera vez que se realiza un estudio de estas características en el país y llevar adelante este estudio de investigación clínica localmente, que no tiene nada que envidiarle a uno equivalente conducido por cualquier otro laboratorio de envergadura multinacional, le aporta un robusto diferencial a la compañía. Alcanzar este resultado es un hito para la historia de la biotecnología de las enfermedades raras” refuerza la doctora Viridiana Berstein (MN 118.280), médica especialista en investigación clínica con más de 20 años de experiencia en esta área y gerente de investigación clínica del Laboratorio Biosidus.

“Nos queda una etapa más, pero por lo que venimos analizando, somos muy optimistas y los resultados deberían ser confirmatorios. El diseño de este estudio estuvo pensado para poder tener demostrado científicamente que nuestra droga es comparable con el innovador de referencia. Son comparables e intercambiables, ya que son biosimilares en su comportamiento”, agrega.

Para el doctor Politei, el estudio y desarrollo de este biosimilar, una vez aprobado, abrirá la puerta para el desarrollo de otros biosimilares “tener una plataforma para este tipo de drogas, nos va a permitir también como país crecer en el desarrollo de otras terapias para otras enfermedades poco frecuentes”.

MarioKoch2.jpg Mario Koch, director de operaciones comerciales de Biosidus para Latam Sur.

Beneficios para el sistema de salud

Los tratamientos para la enfermedad de Fabry son considerados tratamientos de alto costo, poniendo continuamente en riesgo la sostenibilidad de los sistemas de salud y el acceso con equidad, sobre todo en países emergentes.

“Los biosimilares son una necesidad hoy en todo el mundo para todo tipo de enfermedad, porque están asociados a una disminución del costo y a un mayor acceso para todos los pacientes”, explica Politei.

Un estudio publicado recientemente sobre los medicamentos de alto precio que generaron la mayor tasa de judicialización en nuestro país entre los años 2017 y 2020 para lograr o mantener el acceso a la medicación, mostró que una de las terapias de reemplazo enzimático (TRE) para la enfermedad de Fabry se encontraba en tercer lugar.

Esto refleja los problemas de acceso a la medicación que padecen los pacientes con esta enfermedad. Llegando al tratamiento generalmente a través de la vía judicial (medidas cautelares o recursos de amparo).

“La reducción del costo en un producto biosimilar y más en un tratamiento de por vida, definitivamente va a colaborar con la sostenibilidad del sistema, disminuyendo seguramente las judicializaciones y brindando también la posibilidad a que un número mayor de pacientes accedan al tratamiento” destaca Mario Koch, director de operaciones comerciales de Biosidus para Latam Sur.

“Hoy solo hay 2 biosimilares de este producto en todo el mundo y nosotros seremos el primero de la Argentina y la región”, explica Koch. “Una vez que alcancemos la aprobación local también podremos presentarnos en otros países. Tenemos un plan para los próximos 2-4 años en principio para todo el mundo emergente donde Biosidus cuenta con aliados estratégicos y por supuesto también tenemos la expectativa de poder llegar a Europa y a los Estados Unidos. Queremos llevar este producto de la Argentina a todo el mundo” concluye.

Biosidus cuenta con una trayectoria de más de 40 años en el desarrollo, producción y comercialización de biosimilares y está comprometido con el avance del acceso global a biosimilares de alta calidad. De su portafolio actual de 9 productos de desarrollo propio, ya exporta a más de 50 países.

Dado que los tratamientos de enfermedades poco frecuentes (EPOF) presentan importantes costos a los sistemas de salud, los biosimilares ofrecen una vía para opciones de tratamiento más asequibles y accesibles. Actualmente, siete países representan el 85% del consumo mundial de biológicos, y Biosidus busca reducir esta disparidad a través de su enfoque ético y equitativo en la distribución de biosimilares.

----------

Seguí leyendo en Urgente24

4 peores alimentos que provocan inflamación, según médico de Harvard

Soy médico: 3 cosas que debes evitar para prevenir el cáncer de hígado, colon y páncreas

Descubren que mucho tiempo frente a pantallas le hace esto al cerebro de los niños

"Puede quitarte 9 minutos de vida": Lo que pasa cuando comes este alimento popular

4 maneras de evitar que la prediabetes se convierta en diabetes