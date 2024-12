Luzu TV no perdonó la "traición" de Nacho Elizalde: Perdió más de 30 mil seguidores

image.png

El participante de Bake Off explicó los motivos de su decisión en una serie de historias en susodicha red social.

"Todo esto para mí es nuevo, hasta me parece un montón. Pero como como ya estuvo circulando, el año que viene voy a estar en Olga. Es algo que me pone muy contento, pero necesitaba decirlo yo. No salí a contarlo antes porque no me correspondía, la burocracia de los canales, las estrategias, no es que yo puedo salir a contar lo que quiera cuando quiera", introdujo.

Me ofrecieron conducir un programa diario, junto a Paula Chaves, armar el equipo, tomar la dirección del programa, y eso para mí es crecimiento y es algo bárbaro

"Es un desafío muy grande, y yo que estoy arrancando mi carrera de conductor, que me ofrezcan algo así es algo que no puedo dejar pasar y me encanta. Repito: me costó mucho tomar esta decisión, me duele. Entiendo que hay gente muy dolida, y yo también estoy muy dolido, porque Luzu me dio un montón y me costó irme de ahí, pero siento que es crecimiento y que es algo que tengo que hacer", planteó.

"Conducir un programa nuevo, diario, es un paso muy importante en mi carrera. Espero que me banquen y me apoyen en esta decisión y si no, lo re entiendo, porque es lo que pasa. Pero yo estoy contento con esta decisión y quería comunicarlo yo", concluyó

Nicolás Occhiato se cansó de las indirectas y ninguneó a Migue Granados

Desde un primer momento los canales de streaming trataron de diferenciarse de la feroz competencia de los medios tradicionales de comunicación, sin embargo eso parece que no será imposible y Nicolás Occhiato, fundador de LUZU TV, visiblemente molesto apuntó contra Migue Granados, su par de OLGA.

Las declaraciones del conductor se dieron luego de que Nacho Elizalde y el equipo de Tarde de tertulias eligieran dar un paso al costado para mudarse sin escalas al estudio de su principal competencia. En diálogo con Intrusos, intentó mantener la cordura, pero sobre el final de la nota lanzó dardos filosos.

Al respecto de las abruptas salidas, contestó: "Enfocándome en la gente que se queda. El que toma la decisión de irse tendrá sus motivos. Yo la respeto y lo único que tengo que hacer es laburar en la gente que sigue acá. Cada uno toma la decisión que quiere, yo no responsabilizo a nadie".

Si bien se mostró motivado por la nueva estrategia de programación que implementará para mantener el liderazgo, agregó tajante: "Somos los líderes". Además, contó que las figuras de su canal "fueron tentadas todas" aunque decidieron seguir bajo su conducción. "Están los más talentosos acá, así que que los vengan a buscar no me parece mal", aseguró con sarcasmo.

