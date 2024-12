Muere "súbita y sospechosa" de otro preso político en Venezuela

image.png Jesús Rafael Álvarez, preso político fallecido en Venezuela.E. M.

"Mi papá era sano": Venezuela en lágrimas de sangre

El preso político Jesús Rafael Álvarez, cuya muerte ha sido confirmada el viernes , no poseía enfermedades preexistentes, pero las torturas, la falta de alimentación y las condiciones de pésimas higiene en el centro de detención han terminado con su vida: el sicario es claramente el régimen de Maduro, según denuncia la familia.

Su hijo, también llamado Jesús, acongojado por la muerte de padre, aún tiene encendida la esperanza por su madre, Anny Sánchez, también detenida por manifestarse en la calle por el fraude electoral.

El joven venezolano ha contado en carne propia que por la detención de sus padres ha tenido que valerse por sí mismo y estar al frente del hogar familiar, con dos hermanas de 7 y 17 años, y con el trabajo de intentar ayudar desde el exterior, y sin recursos, incluso durmiendo en la calle.

Jesús Rafael confirmó que los carceleros no dejaron que viera el cadáver, por lo que se vio obligado a reconocer el cuerpo a través de una fotografía, en la que aparecía demacrado, en estado de anorexia y se veía un golpe fuerte en el pómulo: unos indicios claros de la tortura y vejaciones que ha sufrido su padre.

Asimismo, reveló que en la cárcel no sólo se negaron en primera instancia a entregarle el cadáver, sino que incluso desmintieron que hubiera fallecido.

Al respecto, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció que le han negado a su padre la atención médica.

Se supo que le fue negada atención médica. Fue trasladado a la enfermería del penal, luego de que sus compañeros de celda protestaran por su grave estado de salud Se supo que le fue negada atención médica. Fue trasladado a la enfermería del penal, luego de que sus compañeros de celda protestaran por su grave estado de salud

image.png Los presos políticos del régimen de Venezuela

Jesús Rafael Álvarez, homónimo de su hijo, y su mujer han sufrido el calvario de estos últimos meses de los 1.600 prisioneros políticos postelectorales, que cayeron en las garras de los efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) bajo el pretexto de ser terroristas o instigadores de odio.

Álvarez es el segundo preso político muerto en apenas un mes: Jesús Manuel Martínez Medina, otro apresado en la insurrección popular contra el fraude del 28J, falleció en noviembre tras varias semanas de ser torturado.

En ese sentido, los centros de detención de Venezuela, como el de la cárcel de Tocorón y el Helocoide, son infiernos en donde no sólo se tortura a los presos políticos, sino que se los deja a la buena de Dios, alimentandolos cada 4 días o no proveyéndoles medicinas necesarias si se enferman. De hecho, según los organismo de DD.HH. muchos de ellos intentan quitarse la vida para no seguir sufriendo semejante calvario.

En las últimas semanas también ha salido a la luz que varios de los menores de edad están encarcelados por orden de Nicolás Maduro y que han intentado acabar con sus vidas. Hace poco se filtró que una chica de 17 años se bebió un litro de cloro, como el caso de Diomer Gómez, de 16 años, que esta misma semana quiso suicidarse al no ser incluido en la última lista de excarcelaciones.

"No hay un médico tratante u hospitalario que suscriba el certificado de defunción, lo que demuestra que se trata de una muerte súbita y sospechosa que requiere autopsia médico legal", advirtió Zair Mundaray, antiguo número dos de la Fiscalía, exiliado hoy en Colombia.

