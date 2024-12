Victoria Villarruel estalla contra un local de muebles: "Antes de usar mi foto..."

La situación escaló rápidamente cuando "La Chula" decidió defenderse. Con un discurso que mezclaba su formación profesional y sus principios éticos, la empresaria aclaró: "Soy abogada recibida en la UBA, los ideales de justicia, libertad, justicia social, el respeto hacia los DD HH y los rectores de la Constitución nacional son los pilares de mi vida y de mi manera de pensar". Agregó aclarando que recibir a la vicepresidenta no implicaba compartir necesariamente sus ideas.

“La recibimos como a todos ustedes, con la particularidad que me resultó notorio que venga a Chula y subí las imágenes. Apelo a vuestra razonabilidad y criterio”, añadió De Stéfano.

