El inesperado conductor que defendió a Flor de la V

Asimismo, la voz de Edith Hermida también se sumó al coro de respaldos para la conductora. Donde con una mirada empática, manifestó: "Me pareció muy sincero el discurso de Flor. Es muy feo lo que pasó, porque uno la ve a ella, divina, espléndida siempre, pero no nos olvidemos que son seres humanos. Y que en esta época del año, se entere de la manera en que ella lo hizo, que ya no formaba parte de 'Intrusos' es muy feo", añadió.