Los departamentos del jefe de la DGI: El Gobierno defendió a Vázquez y dijo que ya fue "sobreseído" (por Lijo)

El vocero presidencial, Manuel Adorni, relativizó la denuncia como "un tema del pasado", descalificó al autor del artículo publicado en el diario La Nación y dio a entender que Vázquez no corre riesgo en su cargo por la revelación de los 3 departamentos que no declaró ante la Oficina Anticorrupción y el Ejecutivo no desmintió.