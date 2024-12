"Macri candidato" y los escenarios que se le abren a Milei

Es que es una realidad que Karina y Santiago Caputo quieren conquistar con nombres propios el histórico bastión del macrismo. Muchos antes de que Macri lo desechara, esas aristas del "triángulo de hierro" del poder mileista ya había resuelto no acordar con el PRO.

O al menos en las condiciones que el exPresidente pretende. Como mucho, le ofrecerían que LLA lidere la oferta y cederle al PRO algunos lugares en la lista de su propio territorio. Karina y Caputo, y el propio Milei, cuentan con ya haber absorbido la mayor parte de los votantes amarillos, liderados por Patricia Bullrich.

Macri no se resigna a eso y podría poner su propio cuerpo en la próxima elección encabezando la lista de senadores, no sólo para defender las 2 bancas que pone en juego sino además para que la identidad del PRO no se vea licuada en su propio bastión.

En el Gobierno, en tanto, ven esa estrategia también de forma funcional a sus intereses, porque -especula- de convertirse LLA y el PRO en las opciones más competitivas -relegando al peronismo a un 3er puesto- los 3 senadores electos votarían con el oficialismo en el Congreso.

Pero ese escenario cambia radicalmente en la provincia de Buenos Aires, donde una ruptura entre Milei y Macri podría potenciar las chances del peronismo, siempre mejor parado en el principal distrito electoral.

Cristina Kirchner podría ser candidata a diputada (no se eligen senadores) y una división del voto anti-K podría beneficiarla. Pero el kirchnerismo también navega en aguas de la fragmentación por el enfrentamiento -muchos creen sin retorno- entre la exPresidente y su hijo político, Axel Kicillof.

El gobernador construye su proyecto presidencial y sabe que no puede aparecer como "el candidato de Cristina" y que se reedite la experiencia traumática de Alberto Fernández.

Kicillof pidió "componer nuevas canciones" y en el kirchnerismo se sintió como una declaración de guerra. Luego siguió el no acompañamiento explícito a CFK para que sea presidente del PJ. Ahora se abre una disputa para que el economista no desdoble las elecciones nacionales de las provinciales.

En Casa Rosada siguen el conflicto con atención. Como pescador en río revuelto.

