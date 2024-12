Vaca Muerta crece pero ¿qué hace Rolo Figueroa con el dinero que ingresa?

El petróleo y el gas dejan dinero en la Provincia de Neuquén en concepto de regalías, ¿qué hace con esos recursos el gobernador Rolo Figueroa? Porque, por ejemplo, en el caso de la localidad Añelo (nudo de Vaca Muerta), no hay viviendas suficientes y la ruta con la capital provincial es un desastre, sin considerar otras ausencias de infraestructura. Y no es el único lugar de Neuquén donde no alcanzan las viviendas.