Un grupo inversor compró la deuda de Vicentin con los bancos internacionales

En detalle, Cima compró la deuda de IFC por US$ 205.785.014,45, de FMO por US$ 122.278.129.55, de ING por US$ 46.429.718,73, de RaboBank por US$ 22.781.133,64, de MUFG por US$ 12.381.296,09, de SMBC por US$ 12.381.296,09 y Natixis por US$ 9.934.586,27. A partir de esta adquisición, el proceso preventivo puede desembocar en un salvataje.