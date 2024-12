Rusia ante la ONU por Igor Kirillov y contra el sionismo de Netanyahu

El representante ruso mencionó ante la ONU que "los argumentos sobre la protección de las fuerzas de paz en este contexto suenan especialmente cínicos, teniendo en cuenta el hecho de que actualmente se encuentran en lo más profundo de la retaguardia israelí".

"La capacidad de defender eficazmente sus fronteras, que ahora son atacadas directamente por Israel, es uno de los factores básicos de la soberanía siria", añadió.

Instamos a llamar a las cosas por su nombre y a no 'esconder bajo la alfombra' los hechos que son inconvenientes para Jerusalén occidental. Si Israel realmente quiere buenas relaciones con sus vecinos, entonces estas deben construirse no desde una posición de fuerza, sino sobre una base igualitaria y mutuamente beneficiosa Instamos a llamar a las cosas por su nombre y a no 'esconder bajo la alfombra' los hechos que son inconvenientes para Jerusalén occidental. Si Israel realmente quiere buenas relaciones con sus vecinos, entonces estas deben construirse no desde una posición de fuerza, sino sobre una base igualitaria y mutuamente beneficiosa

image.png Consejo General de la ONU | GENTILEZA AGENCIA EFE

Es que Rusia, pese a estar equidistante geográficamente de Siria, juega un papel fundamental allí por garantizarle todos estos años a Bashar al-Assad, con tropas y mercenarios en Damasco, que no pereciera ante el asedio de los rebeldes sirios y los kurdos, financiados en armas por Washington.

Pero el presidente Bashar al-Assad cayó 8/12/24 ante el asedio de los rebeldes de la organización terrorista Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), que ahora es Gobierno de facto y fue una exfilial de Al Qaeda. Por esto último es que EE.UU. les ha pedido públicamente "un Estado de Derecho" en Siria y que no se asocien con el ISIS.

En ese sentido, tal como contó Urgente24, Washington celebró la caída del presidente sirio (el 8/12), ahora asilado en Rusia. El presidente sirio depuesto, desde el 2011 libraba una batalla sangrienta (junto a las células rusas y la Hezbollah, proxie de Irán) contra las fuerzas kurdas, el ISIS e incluso contra mercenarios estadounidenses en Damasco que intentaban derrocar al Gobierno.

Bajo esa fachada de veedores de la paz, Estados Unidos financia en armas a los kurdos y a ciertas facciones rebeldes. De hecho, Irán recientemente acusó a Estados Unidos, Israel y Turquía de haber conspirado para derrocar a Bashar al-Assad, culpándolos de asociarse con los rebeldes terroristas del HTS para la caída del Gobierno sirio.

Lejos de ser una denuncia descabellada, lo cierto es que Estados Unidos blanqueó durante el Gobierno de Trump que suministraba armas a las fuerzas kurdas, al menos, a las que combaten contra el llamado Estado Islámico (EI) en Siria. Por aquellas fechas, en octubre de 2017, Washington aprobó un paquete de armas para los kurdos de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), a quienes Turquía considera como terroristas y enemigos, tal como al régimen de Bashar al-Assad (ahora depuesto).

Rusia exige justicia a la ONU por el "el ataque terrorista" a Igor Kirillov

Las autoridades de Rusia han informado de que en la próxima reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas van a poner sobre la mesa el "ataque terrorista" de este martes en Moscú que ha acabado con la vida del jefe de las Tropas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las Fuerzas Armadas rusas, el teniente general Igor Kirillov.

"Definitivamente, plantearemos la cuestión del ataque terrorista contra Igor Kirillov en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que solicitamos para el 20 de diciembre sobre el suministro de armas occidentales a Ucrania y su impacto en las perspectivas de una solución pacífica a la crisis ucraniana", dijo el representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitri Polianski.

"Los responsables de este crimen deben recibir el castigo que merecen y afrontar la condena inequívoca de toda la comunidad internacional", aseveró Polianski en su canal oficial de Telegram.

Horas antes, los servicios especiales de Ucrania habían reivindicado la autoría del ataque, según fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) citadas por las agencias ucranianas de noticias Ukrinform y UNIAN.

El castigo por los crímenes de guerra es inevitable El castigo por los crímenes de guerra es inevitable

El SBU se excusó en que Igor Kirillov "era un criminal de guerra y un objetivo totalmente legítimo" y han agregado que el fallecido "dio orden para usar armas químicas prohibidas contra el Ejército ucraniano".

Más contenido en Urgente24

Cómo encontrar la papelera oculta de WhatsApp y liberar espacio en el celular

La miniserie de Netflix que arrasa con solo 6 capítulos y tenés que ver ya

La miniserie de 6 capítulos que está en Netflix y no podés dejar de ver

Wanda Nara en problemas: La denuncia que podría destruir su carrera

Mercado Libre modo Amazon: Comprá internacional sin salir de casa