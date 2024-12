Paraguay/Peña "reculó" tras la filtración del quiebre con la DEA por el narco

La decisión, comunicada esta semana a la DEA estadounidense, entrará en vigor el año próximo y pone en riesgo varias investigaciones de alto nivel, entre ellas la búsqueda de Sebastián Marset, el capo prófugo de la droga que financió equipos de fútbol profesional en toda Sudamérica y se colocó en las alineaciones titulares (columna del WP) La decisión, comunicada esta semana a la DEA estadounidense, entrará en vigor el año próximo y pone en riesgo varias investigaciones de alto nivel, entre ellas la búsqueda de Sebastián Marset, el capo prófugo de la droga que financió equipos de fútbol profesional en toda Sudamérica y se colocó en las alineaciones titulares (columna del WP)

No obstante, el ministro del Interior, Enrique Riera, explicó que considera que el Washington Post exageró (¿histeria de la DEA?) y que no se trata de terminar la colaboración entre ambos países, sino que la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos (SIU) pasará a trabajar solamente con la Policía Nacional, como informó Urgente24.

Peña habla de una colaboración por fuera del acuerdo con la DEA

El acuerdo con la DEA que ahora ha sido suspendido fue firmado durante el Gobierno de Horacio Cartes. El 31 de marzo de 2016, el entonces titular de Senad, Luis Rojas y el entonces comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo junto al agregado de DEA en la Embajada de los Estados Unidos en Asunción, Eric Barnard, firmaron una adenda a los acuerdos de lucha contra el narcotráfico para la conformación de la “Fuerza de Tareas Conjuntas Interinstitucionales Antidrogas y de Hecho Punibles Conexos” (FTCIAHP) en el marco del programa antidrogas global de USA.

En este contexto de suspensión, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, habló el lunes tras una reunión con el Consejo de Defensa Nacional (Codena) y luego de que, el pasado 7 de diciembre, su ministro del Interior, Enrique Riera, y el titular de la Senad, Jalil Rachid, anunciaran el quiebre de la cooperación con la DEA, lo que también conlleva la disolución de la Fuerza de Tareas Conjuntas Antidrogas.

En referencia ello, el mandatario dijo que como "país soberano" poseen una estrategia contra el crimen organizado con "una visión mucho más amplia, integrada, (y) coordinada" para fortalecer a los cuerpos de seguridad, lo que les "obliga a replantear" la relación con entidades internacionales, entre ellas las de "países amigos" como Estados Unidos.

"Así que quiero ser claro, tajante, que nosotros no buscamos menos colaboración, buscamos más colaboración y esto nos lleva a nosotros a hacer un trabajo al interior nuestro de mejorar nuestra capacidad y nuestra operativa, y a nivel internacional en reforzar los convenios de cooperación que se han firmado a lo largo ya de 15 años", sentenció.

Anteriormente, hace unos meses, Peña había solicitado al Gobierno de Estados Unidos que dejara de 'perseguir' al exmandatario Horacio Cartes, quien ha sido denunciado por la DEA por presuntamente formar parte de una red de lavado de dinero y contrabando.

Evidentemente el actual líder colorado no ha dejado de respaldar a su colega del mismo partido, Cartes, a pesar de que este enfrenta sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. por presuntos delitos de corrupción. La DEA también lo ha investigado por narcotráfico y vínculos con Hezbolá en la triple frontera.

Por ello, ha llamado la atención la suspensión del acuerdo para combatir el narcotráfico entre la Senad y la DEA, especialmente cuando el crimen organizado tiene varias conexiones en Asunción y con el Partido Colorado.

Hace unos meses, con la muerte en un enfrentamiento con la Policía del diputado cartista Eulalio 'Lalo' Gomes, elegido por el departamento de Amambay, se demostró que el narcotráfico opera en Paraguay en connivencia con el poder y que de hecho tiene varios escaños en el Parlamento.

El fallecido diputado, electo por Amambay, era, sin duda, un leal oficialista. A tal punto que, cuando el actual presidente Santiago Peña visitó la jurisdicción de Gomes, ambos se estrecharon en un efusivo abrazo que fue registrado por los flashes de las cámaras.

La última aparición pública de Gomes fue en julio, durante la inauguración de la Expo, con la presencia de Peña. Incluso estuvo en el palco presidencial junto al ministro del Interior, Enrique Riera, y al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.

En ese sentido, en los pasillos del Partido Colorado siempre fue un secreto a voces que Gomes se codeaba con varios capos narcos y que diversificaba sus negocios en el mundo delictivo. Incluso, su nombre apareció vinculado a líderes narcos como Jarvis Chimenes Pavão y Luis Carlos da Rocha, alias 'Cabeza Branca', lo que le valió la reciente imputación que derivó en el allanamiento de su casa.

