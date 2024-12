Yanina Latorre estalló contra Romina Manguel por acusarla de antisemita: "Yo sí estoy limpia"

"Cada vez que se habla de ellos, de ellos y nosotros, hay un sesgo que es muy difícil de soslayar", explicó después la conductora. Al mismo tiempo, cuestionó a Olga por el sketch realizado y los ninguneó con la metáfora de que "no son Cha cha chá", en relación al programa protagonizado por Alfredo Casero y Diego Capusotto, entre otros.

image.png El descargo de Latorre vía X (ex Twitter).

"¿Qué quisieron decir? ¿Qué quisieron comunicar? ¿A quiénes quisieron provocar? Y entonces, como 'Toto' Kirzner entienden que es judío porque es hijo de Adrián Suar, pero para la religión judía no es judío porque no es de vientre materno, porque la mamá es Araceli González y entiendo que no se convirtió. No lo sé. La verdad que no lo sé", señaló Manguel.

"Horrible lo de Olga. No quiero decir 'lo de Olga' porque fue particularmente un grupo lo de la parodia del pesebre. Desagradable. ¿Se puede hacer humor con cualquier cosa? Sí, humor", remarcó la conductora.

En este marco, Latorre contraatacó y redobló la apuesta contra Manguel:

¡Esto le pasa por no ver ni escuchar lo que digo! ¡Que me la sobe bien sobada! ¡Espero que se retracte ella! ¡En ningún momento hablé de la colectividad judía! Sólo hablé de los de Olga. ¡Manguel, no me rompas las pelotas, no te cuelgues de mi! Que yo sí estoy limpia ¡Esto le pasa por no ver ni escuchar lo que digo! ¡Que me la sobe bien sobada! ¡Espero que se retracte ella! ¡En ningún momento hablé de la colectividad judía! Sólo hablé de los de Olga. ¡Manguel, no me rompas las pelotas, no te cuelgues de mi! Que yo sí estoy limpia

Repudiables parodias en OLGA y Luzu TV sobre el nacimiento de Jesús

El programa "Mi primo es así", transmitido por Olga, sorprendió con un peculiar pesebre viviente que, en lugar de provocar risa, dejó una sensación de incomodidad en gran parte del público.

En esta parodia, la locutora Evelyn Botto, disfrazada de la Virgen María, simulaba un parto del cual emergía Toto Kirzner (hijo del actor y productor Adrián Suar), interpretando al Niño Jesús, vistiendo apenas un pañal de tela. Los animales del establo fueron reemplazados por Gatúbela, la famosa antiheroína de DC Comics, en una vuelta que desconcertó todavía más a los espectadores.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1867950045732946259?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1867950045732946259%7Ctwgr%5E068f8d2a74702be97044bcab3f6c5c96cbd095b9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Frepudiables-parodias-del-nacimiento-jesus-hasta-donde-llega-el-humor-n591976&partner=&hide_thread=false "Suar":

Por los comentarios sobre este momento en @olgaenvivo pic.twitter.com/rlbSm5SE6X — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 14, 2024

El sketch generó un aluvión de críticas en redes sociales, donde se calificó la representación como una "burla al cristianismo". Los comentarios más recurrentes señalaron la falta de sensibilidad en un contexto que, para muchas personas, tiene un significado profundamente espiritual. "

Si fuese otra religión, estarían denunciados", "una falta de respeto absoluta", y "esto no es humor, es provocación", fueron algunas de las reacciones que inundaron plataformas como Twitter e Instagram.

Esta controversia no es la primera para Olga, un canal que está bajo la lupa por sus decisiones de contenido y sus recientes incorporaciones al staff de figuras de Luzu TV, lo que ya había generado divisiones entre su audiencia.

Por su parte, Luzu TV también estuvo metido en la polémica debido a un sketch navideño presentado en el programa "Patria y familia" donde se representaba a los Reyes Magos y Martín Cirio como la Virgen María, con diálogos no lograron calmar los ánimos de quienes consideran que estas representaciones traspasan límites aceptables.

