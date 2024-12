A trabajar: Funcionarán los trenes, hay conciliación obligatoria

En su momento, el paro que no fue, argumentaba que el plan de lucha era en respuesta a que el gobierno "violenta los principios democráticos y apunta a demonizar las medidas de fuerza para poner a los usuarios en contra de los trabajadores”.

omar maturano.jpg Omar Maturano, al frente del sindicato,La Fraternidad, aceptó la conciliación obligatoria

Contenido y explicaciones

Los paros en nuestra actividad no son simpáticos. Ni para quienes lo padecen, ni para quienes los llevamos adelante, pero es la única herramienta legal que tenemos los trabajadores cuando no se atienden nuestros reclamos Los paros en nuestra actividad no son simpáticos. Ni para quienes lo padecen, ni para quienes los llevamos adelante, pero es la única herramienta legal que tenemos los trabajadores cuando no se atienden nuestros reclamos

El conflicto recuerda el medio, La Nación, comenzó cuando se enteraron que el reajuste era de 1% para noviembre y del 2,5% para diciembre.

Más contenido en Urgente24

Golpe a Justin Trudeau: Dimitió la viceprimer ministra por Trump

Bashar al-Assad rompe el silencio: "Siria está en manos del terrorismo"

Internan a la congresista Nancy Pelosi por una lesión en un viaje oficial

El FBI desmanteló una banda de norcoreanos que coopera con Pyongyang

Dicen que las aseguradoras de salud en USA parecen las prepagas argentas