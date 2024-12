image.png Bashar al-Assad, dictador sirio, junto a Vladimir Putin, quien salió a socorrerlo en el año 2011 cuando le envió tropas rusas (tal como Irán) ante el asedio de los kurdos (financiados por USA), el ISIS y los rebeldes yihadistas que querían derrocarlo: ahora lo han logrado.

"Ante el continuo deterioro de la situación sobre el terreno en la zona, la base militar rusa quedó bajo un intensificado ataque por parte de drones. Sin medios viables para abandonar la base, Moscú pidió que el mando coordinara una evacuación inmediata en la tarde del 8 de diciembre", agregó el expresidente sirio.

Nunca he buscado posiciones para obtener beneficios personales, sino que siempre me he considerado el custodio de un proyecto nacional, apoyado por la fe del pueblo sirio, que creyó en su visión (al Assad)

En este contexto, como reveló Urgente24, Washington celebró que haya rodado la cabeza del presidente sirio, cuyo Ejército junto a células rusas y la Hezbolla (proxie de Irán) libraban una batalla sangrienta -contra las fuerzas kurdas, contra el ISIS y incluso contra mercenarios estadounidenses en Damasco que intentaban derrocar al Gobierno-, pero teme que el país ahora se transforme en un gran califato.

Sin embargo, Irán acusó a Estados Unidos, Israel y Turquía de conspirar para derrocar a Bashar Al Assad: los culpó de asociarse a los rebeldes terroristas del HTS para la caída del Gobierno sirio.

Lejos de ser una denuncia descabellada lo cierto es que Estados Unidos blanqueó durante el Gobierno de Trump que suministraba armas a las fuerzas kurdas, al menos, que combaten contra el llamado Estado Islámico (EI) en Siria.

Por aquellas fechas, en octubre del 2017, Washington había aprobado un paquete de armas para los kurdos de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), a los que Turquía considera como terroristas y enemigos, tal como al régimen Bashar al Assad (ahora depuesto).

Siria está en manos del terrorismo, según Bashar al-Assad

Tras que el 8/12/ 24 el expresidente Bashar Al Assad fuera depuesto por los rebeldes de la organización terrorista Hayat Tamir al-Sham (HTS), ex filial de Al Qaeda y a la que USA le ha pedido publicamente que a no se asocie con el ISIS (aunque off the record las prefiere), las facciones kurdas que responden a la Casa Blanca exigen un cogobierno de unidad.

En medio de este panorama de transición en Siria, con un gobierno del HTS, Al Assad desde Rusia afirmó que ahora su país está en “manos del terrorismo”, según difundió el canal de Telegram de la ex Presidencia de Siria.

Cuando el Estado cae en manos del terrorismo y se pierde la capacidad de hacer una contribución significativa, cualquier puesto queda vacío de propósito, haciendo que su ocupación carezca de sentido Cuando el Estado cae en manos del terrorismo y se pierde la capacidad de hacer una contribución significativa, cualquier puesto queda vacío de propósito, haciendo que su ocupación carezca de sentido

“Esto no disminuye en modo alguno mi profundo sentimiento de pertenencia a Siria y a su pueblo, un vínculo que permanece inalterable ante cualquier posición o circunstancia. Es una pertenencia llena de esperanza de que Siria vuelva a ser libre e independiente”, sentenció.

Recordemos que el estallido social inicial del 2011 en Siria, el cual pedía la cabeza de Al Assad que ahora rodó, resultó en represiones violentas, brazos armados terroristas que se enquistaron aprovechando el conflicto entre revolucionarios y el gobierno—tal como potencias como EE.UU. y Rusia que intercedieron—

Pero la realidad es que los grupos armados y las potencias se disputan off the record los recursos naturales autóctonos como el petróleo, el fosfato (indispensable para fertilizantes) y el gas natural, además del control geopolítico de la región con salida al Mediterráneo, como informó U24.

El conflicto luego desató el desplazamiento de 12 millones de personas, más 61.000 muertes a manos de grupos terroristas, fuerzas kurdas, tropas de Estados Unidos y del otro lado del frente militar de Putin y la Hezbollah que apoyaban la continuidad y el control de Bashar al Assad en la región.

image.png Gentileza BBC

Al conflicto civil y armado en Siria se le sumaron las sanciones de USA/UE al gobierno de Al Assad, como punición por sus crímenes, que afectó al total de la población civil y se inició una importante hambruna.

Sobre todo, tras la ley de Protección Civil César Siria aprobada por el gobierno de Estados Unidos a finales del 2019, que estableció ciertas medidas punitivas contra cualquier persona, empresa o país extranjero que coopere-comercie con Damasco.

Del mismo modo, la ayuda humanitaria internacional en Siria es casi nula dado que el organismo de control aéreo Eurocontrol recomendó a sus aerolíneas europeas evitar volar en el firmamento del país. La OTAN y USA también decretaron dicha locación como una ‘zona de exclusión aérea’ y Agencia Federal Rusa de Transporte Aéreo prohibió a su aviación civil sobrevolar allí en pos de evitar bajas por eyección de misiles que lanzan los kuros.

Por ello, según Bloomberg, el gobierno de Al Assad en medio de este clima con PBI deficitario, los bloqueos, hambruna y para financiar el “mantenimiento del orden” empezó a traficar la droga captagón. Así, este ‘nuevo Opio’ de la Hezbollah y de la familia del mandatario Bashar Al Assad llenó las arcas de Siria pese a los bloqueos de USA.

