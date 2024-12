Viviana Canosa se despidió en Radio Rivadavia, pero no adelantó su futuro

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1868685865796747394&partner=&hide_thread=false Viviana Canosa luego de su último programa radial, habló en exclusiva con #SociosDelEspectáculo: “Me voy con el amor de todos mis compañeros”.@socioseltrece pic.twitter.com/BbNVpGV6lH — eltrece (@eltreceoficial) December 16, 2024

Más tarde en la jornada de hoy, Canosa dialogó con Socios del espectáculo de El Trece y confirmó su despedida de la emisora:

Terminé en Rivadavia, era lo pactado. Se adelantó un par de sábados, pero este año Martina está intensa con las fiestas, con los cumpleaños. Llega un momento en el que decís: 'No puedo más'. Estoy con proyectos lindos Terminé en Rivadavia, era lo pactado. Se adelantó un par de sábados, pero este año Martina está intensa con las fiestas, con los cumpleaños. Llega un momento en el que decís: 'No puedo más'. Estoy con proyectos lindos

"Yo me voy muy feliz. Estoy para un programa de actualidad. Me llamaron de todos los canales de aire, y creo que mi corazón está más cerca de uno. Quiero pensar, ver qué me dice mi corazón, donde más libertad me den. Ojalá haya libertad. Ahora casi no hay, la gente se autocensura. El Presidente detesta la libertad de expresión. Creo que lo dice para convencerse, pero nos quiere esclavos y sometidos", lanzó picante.

"Yo desde mi humilde lugar en cada lugar a donde fui dije lo que quise. No hay democracia sin libertad de expresión. Un presidente no puede maltratar tanto al periodismo. El gobierno es casta, la hermana es casta. Rompió el decreto de Macri y metió a la hermana como secretaria de presidencia. Está lleno de casta. Lo que se viene es heavy. El periodismo no tiene que ser cagón", sentenció.

Viviana Canosa no estará en Radio Rivadavia 2025, Marcelo Fígoli le ofrece Splendid

Viviana Canosa tuvo 2 grandes rupturas con políticos cuya confianza tuvo previamente: Alberto Fernández y Javier Milei. En el caso de Fernández, la ruptura (tenían diálogo directo y permanente) coincidió con el arribo a la Casa Rosada. En el caso de Milei (también diálogo directo y permanente), poco antes de llegar a la Rosada.

¿Qué impacto le provocó cada ruptura a su carrera profesional?

¿Las consecuencias potenciaron o menguaron su performance?

¿Cuál fue el vínculo con su público en el 'día después'?

En parte, sólo ella tiene la respuesta. La cuestión es cómo reconstruye su carrera profesional quien llegó a tener un público propio en expansión en la TV.

Lo que se observa es que Canosa no volvió a conducir televisión -fue una columnista de Jonatan Viale en LN+ en 2023- y en 2024 se refugió en la radiodifusión: AM 630 Radio Rivadavia de Alpha Media (Marcelo Fígoli), también concesionario de las frecuentas

AM 990 Splendid;

Metro FM 95.1;

AM 550 Colonia;

Info FM 95.5;

Rock and Pop FM 95.9;

Blue FM 100.7;

La 103.1 FM DSports;

LT3 Rosario AM 680.

Sin embargo, la programación 2025 de Rivadavia, que dirige Jonatan Andreani, no contempla a Canosa en su grilla. Era un rumor hace tiempo por un replanteo no sólo de contenidos periodísticos sino también comerciales.

De todos modos, Alpha Media le ofrece a Canosa participar de su programación en AM 990 que se pretende relanzar en 2025. Andreani también tiene a su cargo la programación de la Splendid.

Hoy día la decisión es de Canosa, y qué otras ofertas tenga en su mesa de luz.

