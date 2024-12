TN se rearma, pero Marcelo Bonelli es una incógnita: "A24 lo querría, pero..."

"Y en A24 tampoco. Es raro, yo pensé que Milei iba a estar más cerca de A24, pero Trebucq no va. Ahí me llamó la atención, porque me habían dicho que en América un pedido de Milei era 'Lo quiero al Pelado ahí'. Que no esté significa que Milei no está en ese proyecto", concluyó el conductor.

Mario Massaccesi anunció su llegada a Tempraneros con 'palito' para Sergio Lapegüe

El fin de semana pasado Mario Massaccesi condujo por última vez el programa nocturno Síntesis luego de aceptar la oferta de TN para ser el nuevo conductor de Tempraneros junto a Paula Bernini. Sin embargo, el periodista aprovechó la ocasión para lanzarle un sutil pero filoso 'palito' a Sergio Lapegüe.

"¿Cuánto pasó, no? Bueno, la vida de los que estamos acá pasa entre nota y nota, entre cobertura y cobertura, entre presentación y presentación. Y para mi, hoy es la última Síntesis", expresó el conductor, visiblemente conmovido. Entonces, Massaccesi espetó:

Me voy feliz. Porque creo que de los programas hay que irse antes de llegar a esa instancia de no querer estar más. Hay que irse con ganas de volver o con ganas aún de quedarse Me voy feliz. Porque creo que de los programas hay que irse antes de llegar a esa instancia de no querer estar más. Hay que irse con ganas de volver o con ganas aún de quedarse

Cabe recordar que Lapegüe explicó que su salida de TN se debió, entre otros motivos, a que "se estaba apagando con respecto a las noticias muy duras" y que se sentía "aburrido" de su programa. "Cuando arrancaba 8:50 le decía a Rox [Vázquez]: 'Uf, una hora más falta' (...) Yo decía: 'Qué suerte, a las 10:00 me voy. Chau, besito. Me sentía feliz yéndome", confesó en Infobae.

Segundos más tarde, Massaccesi explicó el motivo por el cuál decidió dar un paso al costado del noticiero: "Y si me tuviese que quedar, me quedaría pero me ofrecieron otra cosa y me pareció un desafío".

"Después de 25 años de trabajar a la noche, arranqué en el 2007 en Síntesis y, después de muchos años, me parecía que estaba bueno hacer un cambio", aclaró sobre el reto laboral que afrontará en 2025.

En esta misma línea, el conductor planteó: "Me parecía que estaba bueno cambie el irnos a dormir por el 'Hola, buenos días' en TN a las 7 de la mañana". Por último, Massaccesi expresó su gratitud hacia los compañeros que lo acompañaron en cada emisión.

