Arde el Grupo Clarín: Reubicarían a Viale en Mitre, pero Feinmann se resiste

image.png Viale comenzó su etapa en TN a principios del 2023.

Según informaron a susodicho medio, el Grupo Clarín inició tratativas para que Viale se incorpore desde enero a Mitre, mientras que en Radio Rivadavia sería reemplazado por Viviana Canosa, recientemente llegada a la emisora propiedad de Alpha Media Group.

Sin embargo, el mismo portal afirmó que el pasado 6 de septiembre Feinmann se reunió con las autoridades de la radio para darles un contundente ultimátum:

"Le dijo a los de Mitre que se va a la mierda si llega Viale. Viernes 6 de septiembre se los dijo", le confirmaron a BigBang News, y agregaron: "La relación entre Eduardo y Jony no tiene vuelta atrás. Si esto persiste, no creo que avancen en el traspaso de Viale a la radio".

image.png El pase de LN+ se dinamitó en agosto del 2023.

El tópico fue debatido en Intrusos, donde Laura Ubfal tomó la posta y sostuvo: "Canales de noticias o las radios han decidido que 1 de febrero sea como una fecha de reinicio de temporada. Ese es el día que vuelva (Eduardo) Feinmann. ¿De quién es muy amigo Feinmann? De Oscar González Oro".

Sin embargo, tal interés por parte del conductor de la primera mañana tendría por objetivo evitar un posible desembarco de Jonatan Viale, quien ya forma parte del Grupo Clarín con su labor en TN. En este marco, el panelista Sebastián Pampito Perelló afirmó:

A Radio Mitre le interesa Jonatan Viale y le pidieron por favor a Feinmann si podían tomar un café, a lo que Feinmann le dijo: 'De ninguna manera'. Esto me lo escribe alguien muy top: 'A nosotros la única persona que nos interesa es Jony Viale para ese horario' A Radio Mitre le interesa Jonatan Viale y le pidieron por favor a Feinmann si podían tomar un café, a lo que Feinmann le dijo: 'De ninguna manera'. Esto me lo escribe alguien muy top: 'A nosotros la única persona que nos interesa es Jony Viale para ese horario'

Además, el panelista manifestó que, en el caso de González Oro, habría sido él mismo quien se contactó con la radio para postularse como un posible candidato.

Por su parte, Guido Záffora intervino e indicó que Feinmann le habría advertido a las autoridades de la emisora: "Si entra Jony yo me voy".

"Es real que hubo llamados para reemplazar a Jorge"

"Mientras Jorge esté vivo no voy a reemplazarlo"



El propio González Oro ya había confirmado el contacto de Radio Mitre en diálogo con el envío A la tarde, pero su versión de los hechos fue diferente:

Es real, pero mientras Jorge -perdón la expresión-, pero mientras Jorge esté vivo yo no voy a hablar de radio. No, no tengo ganas. Yo tengo ganas de que salga, de que se mejore, que pueda hacer radio. No sé si sale y cómo va a salir. Nadie tiene idea, sé que está grave, porque está grave, hace dos meses que está en terapia intensiva, intubado Es real, pero mientras Jorge -perdón la expresión-, pero mientras Jorge esté vivo yo no voy a hablar de radio. No, no tengo ganas. Yo tengo ganas de que salga, de que se mejore, que pueda hacer radio. No sé si sale y cómo va a salir. Nadie tiene idea, sé que está grave, porque está grave, hace dos meses que está en terapia intensiva, intubado

"Yo recibo información de Buenos Aires, hablé con Jorge Porta, director de Radio Mitre, pero no por la radio, sino para que me diga la verdad de cómo está Jorge", subrayó González Oro.

