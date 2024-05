Javier Milei se anticipa a las reservas BCRA negativas y sospecha del Senado

lousteau-senado-DNU.jpg Martín Lousteau. NA

Ya que estamos con PBA y la UCR, Maximiliano Abad, presidente del partido en la Provincia de Buenos Aires, es otro clavo en el zapato de Javier Milei y de Ezequiel Atauche (Partido Renovador Federal - La Libertad Avanza / Jujuy), presidente del bloque oficialista que debe conseguir los votos suficientes.

Abad acaba de clavar un estandarte complicado: él quiere que se invite al Senado a todos los gobernadores que impulsaron la votación positiva en Diputados para que precisen en qué consisten sus supuestos acuerdos con el Ejecutivo. Desde el PJ cordobés Martín Llaryora al UCR mendocino Alfredo Cornejo. Hay que considerar que Abad también votó en contra del DNU 70/23.

maxi-abad.jpg Maxi Abad, UCR / PBA.

El tridente que se desplaza tan adverso lo completa Pablo Blanco (Juntos por el Cambio / Tierra del Fuego). A FM del Pueblo, de Río Grande, le confesó lo profundo de su malestar:

“Me tomó de sorpresa porque lo tenían bastante guardado. Durante el debate (en Diputados) en varias oportunidades se mencionó el régimen de Tierra del Fuego, pero nadie se iba a imaginar que se pusiera en discusión este artículo (el 111). Es una incoherencia más, porque por un lado están promocionando las grandes inversiones, que nos podrían servir de paraguas para Tierra del Fuego; por otro lado aplauden que se hayan bajado aranceles y cuestiones tributarias a la industria automotriz de Córdoba; pero castigan fuertemente a Tierra del Fuego como si fuera la solución a los problemas económicos. Dicen que la nación deja de recaudar el 0.33% con el subrégimen pero si el subrégimen no estuviera recaudarían 0 pesos y tendrían que invertir para sostener a la población que está radicada”.

pablo-blanco.jpg Pablo Blanco, Tierra del Fuego.

Mujeres al Poder

Hay 2 senadoras nacionales que están en la mira de Karina Milei, la poderosa secretaria general de la Presidencia, 'el Jefe' según su hermano Javier Milei, quien sigue con atención los sucesos en el Senado.

El 'ojo de halcón' (comic de Stan Lee para Marvel Comics) de la tarotista hermana del Presidente tiene 3 motivos:

No confía en la gente de La Libertad Avanza en el Senado; No confía en la presidente de la Cámara, Victoria Villarruel; Necesita la aprobación porque es la promotora de un nuevo armado político para el electoral 2025.

Así llegamos a Carmen Lucila Crexell (Juntos por el Cambio / Neuquén). Es totalmente cierto que ella no irá en contra del gobernador 'Rolo' Figueroa pero también lo es que ella ha escrito proyectos y artículos contrarios a la delegación al Ejecutivo de facultades del Legislativo. Además, también se opuso al DNU 70/23. ¿Cómo tratará a sus convicciones Crexell?

Puede ignorarlas con la frivolidad de Cornejo -por supuesto que la sociedad mendocina es muy especial, hasta tolera la inmensa corrupción de su Poder Judicial- u honrarlas tal como supone su tradicional honestidad intelectual.

lucila crexell.webp Lucila Crexell, Neuquén.

En cuanto a Figueroa, hasta donde se sabe él se opone a la reimplantación de la absurda 4ta. Categoría del Impuesto a las Ganancias, rebautizada Impuesto al Ingreso Personal. Es increíble que algunos gobernadores y diputados nacionales hayan borrado con el codo lo que redactaron hace meses. Hay que guardar ese archivo para ganarles la elección a cada uno de ellos en 2025.

La otra senadora nacional bajo la lupa de Karina es Mónica Esther Silva (Juntos Somos Río Negro / Río Negro). Es otro caso de convicciones y de historia en un sentido amplio. Ella es Licenciada en Historia de la Universidad Nacional del Sur, fue ministra de Educación provincial con Alberto Weretilneck gobernador, y cuando él tuvo de dejar la banca de senador nacional se la cedió a ella.

Es obvio que Silva no tomará ninguna decisión sin consultar con Weretilneck. Pero ella también ha escrito en contra de la delegación de facultades del Legislativo al Ejecutivo. Es más: Silva remonta el problema a la declaración de emergencia de Buenos Aires y cesión del 'poder supremo' a Juan Manuel de Rosas. Imaginen desde cuándo viene este drama criollo.

También es cierto que Weretilneck tampoco es partidario del regreso de la 4ta. Categoría de Ganancias, y que en la región Patagonia han integrado un bloque bastante homogéneo, con interconsultas entre mandatarios.

silva.webp Mónica Esther Silva, Río Negro.

2 en la trinchera

Es necesario señalar otros 2 casos que complica la sanción del combo que 'cocinó' Diputados. Y ambos senadores nacionales son de la Mesopotamia, tierra de caudillos: desde José Gervasio de Artigas a Justo José de Urquiza, pasando sin olvidar a El Supremo (Francisco Ramírez). Habrá que comenzar por ahí.

Edgardo Darío Kueider (Frente de Todos / Entre Ríos) ha seguido muy de cerca la oposición del diputado nacional ex gobernador Gustavo Bordet, con letra y música de Guillermo Michel.

Kueider ya se opuso al DNU 70/23 y quiere liderar el PJ entrerriano. La manifestación permanente favorable al combo del gobernador Rogelio Frigerio es un estímulo para la negativa de Kueider. Para liderar hay que conducir, dice el refrán. Muchos quieren ver cuál es la madera de Kueider.

Quizás si Frigerio se hubiese moderado en su simpatía por Javier Milei, Kueider no estaría tan interesado en astillar el texto que llegó de Diputados.

kueider-edgardojpg.webp Edgardo Darío Kueider, Entre Ríos.

Y así llegamos a Carlos Mauricio Espínola, 'Camau' (Unidad Federal / Corrientes), a quien aún le emocionan las historias del comandante general Andrés Guacurari, más conocido como 'Andresito', algo que no sucede con el gobernador Gustavo Valdés (UCR).

La genuflexión de Valdés a Javier Milei sólo condice con la humillación que siente porque en la UCR nadie reparó en sus triunfos electorales, y él nunca será un líder nacional.

A los 55 años, el abogado de Ituzaingó llegó a su 'techo' cuando creía que podría seguir los pasos de Arturo Frondizi, el correntino que fue Presidente de la Nación.

Espínola no tiene tanta ambición pero él quiere ser gobernador del 'país aparte'. Y para eso precisa marcar contrastes con Valdés.

Carlos-Mauricio-Espínola-Camau-5.jpg 'Camau' Espínola, Corrientes.

El ábaco

¿Qué dice el ábaco? Casi devenido en un druida de las lides legislativas, cierto asesor recurre a la aritmética estructural: "14/03, 42, 25, 4".

¿Qué habrá querido decir? Es la maldición que castigó al Presidente. Karina ha jurado que no volverá a suceder. Un desliz de primerizos. Fue el resultado de la votación que rechazó el DNU. Es la referencia del debate presente. Podría decirse que es el benchmark de los senadores que no comulgan con Milei: 42 negativos, 42 positivos, 4 abstenciones: "Esto no es igual. Pero aquello sucedió".

En tren de seguir con la aritmética un memorioso dice lo suyo (estos santiagueños... cuando Gerardo Zamora no mira, ellos abren la mesa de las apuestas): Unión por la Patria tiene 33 senadores. Con el tridente pasarían a 36. Con los 2 mesopotámicos, son 38. El total del Senado suma 72 y la mitad es 36.

Complicadísimo. El Senado no es Diputados. Nunca lo fue ni lo será.

-------------------------

