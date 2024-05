Nuevos cambios en las tarjetas de crédito que afectan a todos los usuarios: De qué se trata

Como la Cámara Argentina de Comercio y Servicios advirtió que la implementación de la medida podría demorar mientras los comercios consiguen el posnet inalámbrico, se estableció un plazo de adecuación de seis meses. Mientras esté vigente este plazo, el comercio seguirá pidiendo el DNI para verificar la identidad del titular de la tarjeta.

Otros cambios en las tarjetas de crédito

Otro cambio reciente para las tarjetas que ocurrió hace unos meses, cuando el mega DNU encareció fuerte el endeudamiento con las tarjetas de crédito, ya que eliminó el límite máximo del 50% en la tasa punitiva por no hacer al menos el pago mínimo. Solamente quedó restringida la posibilidad de capitalizar esos intereses punitorios.

tarjetas de crédito y preéstamos.jpg

Tarjetas de crédito: Vuelven los cargos fijos en el resumen

También se derogó la norma que prohibía imponer un cargo fijo por el atraso en el pago del resumen, es decir que los bancos podrán ahora fijar recargos por ese concepto. Y se liberaron las comisiones que las tarjetas de crédito pueden cobrar a los pequeños comercios, que tampoco tendrán plazos establecidos para acreditar el monto de las ventas.

Otras modificaciones del DNU es que ya no habrá una regulación sobre cómo redactar el contrato de la tarjeta de crédito y que el Banco Central ya no sancionará a las entidades que no cumplan con el nivel de tasas a aplicar.

Respecto a la información, se derogó un artículo que prohibía a las entidades financieras informar a "las 'bases de datos de antecedentes financieros personales' sobre los usuarios que no hayan cancelado sus obligaciones o estén en mora o refinanciación. Hasta ahora, las entidades estaban obligadas a dar esta información a la Central de Deudores del Banco Central, pero ahora podrán compartirla también con otros actores del sector financiero. Así, si un usuario debe a una determinada entidad, otra podría acceder a esa información y elegir no prestarle o hacerlo a un mayor costo.

Más noticias en Urgente24

Inspección a la Estación China: Se conocieron algunos detalles de lo que vieron

Desde mayo será más caro andar en transporte: A cuánto aumenta el subte, colectivo y peaje

Marcelo Tinelli contra el Chato Prada: el productor rompió el silencio

El subte pasa el 1/5 de $125 a $547, uno de los mayores saltos tarifarios de su historia.

Nuevo Round: Rodrigo De Paul a los insultos contra Camila Homs