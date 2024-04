Ley Ómnibus 2: Así queda el blanqueo tras media sanción

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/FinanzasArgy/status/1785378362522730950&partner=&hide_thread=false Paquete Fiscal: aprobaron el blanqueo — Finanzas Argy (@FinanzasArgy) April 30, 2024

El texto, que necesita la aprobación del Senado para convertirse en ley, no establece un límite máximo para la regularización de activos sin multas, siempre que los fondos ingresados al sistema financiero argentino no se retiren antes del 31 de diciembre de 2025.