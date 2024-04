Prepagas: Baja de precios con "trampa" y otras, en el molde (el caso del Italiano)

belocopitt.jpg Swiss Medical, la prepaga de Claudio Belocopitt, anunció una reducción del 22,22% en sus cuotas para el mes de mayo.

Prepagas y rebajas menores a lo anunciado

En cuánto a las otras prepagas que menciona e incluye la resolución de la secretaría de Comercio e Industria, ya están comunicando a sus socios los descuentos, que oscilan entre el 20 y el 26%. Pero aclaran que esas rebajas no las calculan sobre lo que se pagó el último mes sino sobre lo que habría costado la cuota en mayo.

Ello, sin dudas, dio lugar a la controversia, al ver que las rebajas netas pueden ser menores a lo anunciado.

Hasta ayer, las que habían hecho público sus descuentos eran OSDE, con el 20,76% (hubo un ajuste tras la primera cifra del 22% comunicada); Galeno, con el 26,78%; Medifé, con el 20%, y Swiss Medical, con el 22,22% mencionado anteriormente.

Pero a medida que las facturas empezaron a llegar a los afiliados, surgieron las primeras dudas, porque los importes no venían con el descuento anunciado, sino con uno menor. Pues había una especie de "trampa" oculta.

¿Cómo se explica esa diferencia? Ocurre que las prepagas no hicieron la cuenta con respecto a la última factura emitida, sino sobre lo que hubiera costado la cuota en mayo de no haber existido la resolución del Gobierno...

Lo que argumentan es que ya habían avisado a sus afiliados que la cuota de mayo iba a subir (en diferentes porcentajes según el caso) y que entonces el cálculo del descuento lo hicieron sobre ese monto aún no facturado aunque sí comunicado.

Lo que argumentan es que ya habían avisado a sus afiliados que la cuota de mayo iba a subir (en diferentes porcentajes según el caso) y que entonces el cálculo del descuento lo hicieron sobre ese monto aún no facturado aunque sí comunicado.

Así, para informar públicamente el índice del descuento le sumaron un mes más de aumento para luego restarlo, con lo que el neto respecto de lo facturado en abril es menor a lo que se podía esperar.

"No pueden hacer aumentos discrecionales por encima de la inflación. La cuota que los afiliados van a pagar en mayor tiene que ser, en promedio, un 22% menos que la que pagaron en abril", dijeron desde el gobierno ante la consulta de un medio.

Ahora, ¿qué deben hacer los afiliados que efectivamente registren un descuento menor al que supuestamente les correspondía en la factura? Pues, fuentes oficiales afirman que "deben recurrir a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Ellos ya forman parte del expediente y harán saber si alguna cuota está por encima del máximo permitido. Luego la SSS pondrá en conocimiento del tema a la Secretaría de Comercio".

Además advierten: "Incumplir una medida de tutela anticipada (como la presente) que dictó el secretario de Comercio puede implicar una multa diaria equivalente al 0,1 por ciento de la facturación bruta del grupo empresarial alcanzado por la medida. Si eso no se puede calcular, la multa diaria puede ascender a 750 mil unidades móviles diarias, que al tipo de cambio de hoy equivalen a cerca de 379 mil dólares".

Las prepagas no obligadas (aún) a retrotraer precios. El caso del Hospital Italiano

Las empresas de medicina prepaga tendrían un aumento del 9% para mayo. Así lo anunciaron muchas, aunque por ¿miedo? a ser obligadas a una rebaja mayor, algunas empresas como el Hospital Italiano, enviaron las facturas de mayo con idéntico importe que en abril...

La Justicia dictó la primera cautelar en contra de las prepagas desde que entró en vigencia el DNU.

En efecto, muchas dejaron entrever que devolver el dinero cobrado "de más" desde diciembre les sería imposible...

Como sea, las cuentas de la medicina privada volvieron a cambiar, pero como todo en la Argentina tampoco será "para siempre".

"La presente medida se extenderá por el término de seis (6) meses desde su notificación", aclara el escrito. Así, es lógico asumir que un revuelo parecido reflotará a mediados de octubre...

