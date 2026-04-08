Ley de Glaciares: Milei logró un triunfo (y aire), pero hay protestas

En la madrugada del jueves 09/04, los diputados nacionales de Javier Milei y sus aliados lograron la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares, impulsada por empresas mineras y gobernadores de provincias con ambiciosos proyectos mineros. A las 02:30, la votación en general resultó con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. Desde un palco observaba la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
En medio de los escándalos que no dan tregua al Gobierno (Adornigate, créditos VIP del Banco Nación, $LIBRA, Andis y contando...) Javier Milei busca cambiar la agenda... y un poco de aire. Envalentonado con recientes triunfos parlamentarios, el Gobierno va este miércoles (08/04) por la reforma de la Ley de Glaciares.
La iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero, se trató desde las 15.00 del miércoles 08/04 en la Cámara de Diputados.
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Horas antes, el oficialismo había logrado dictamen de mayoría con 37 firmas de las 66 que integran el plenario de Ambiente y Asuntos Constitucionales. Acompañaron a La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y legisladores provinciales de Catamarca y Misiones. Mientras tanto, Unión por la Patria y Provincias Unidas firmaron dos dictámenes diferentes, aunque ambos de rechazo.
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El 'aire' no será sólo político: el Presidente también espera (al igual que algunos gobernadores) que este proyecto le brinde un poco de aire 'económico,' ya que se entusiasma con ingresos de dólares extra por las actividades mineras a gran escala.
Sin embargo, esta reforma también genera un fuerte rechazo de ambientalistas y de un importante sector de la sociedad, que pide cuidar el agua. Una parte de la oposición también está en contra. Para las 17.00 fue convocada una marcha multisectorial frente al Congreso bajo el lema "la Ley de Glaciares no se toca". Y también se esperan protestas en todo el país.
Todo lo que ocurra dentro (y fuera) del Congreso, te lo contamos en el Vivo de Urgente24:
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09-04-2026 02:33
137 a 111 y el peronismo de San Juan usa peluca
Además de los diputados de La Libertad Avanza, votaron afirmativamente el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y un grupo de 76is diputados de Provincias Unidas (Gisela Scaglia, José Nuñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila).
Inclusive, 2 diputados de Unión por la Patria: los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica.
Las abstenciones: 2 diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, y Karina Maureira de La Neuquinidad.
En contra: 11 de Unión por la Patria, el grueso de Provincias Unidas, 2 diputados de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade), Miguel Pichetto (Encuentro Federal),4 del Frente de Izquierda, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Marcela Pagano (Coherencia) y Jorge Fernández (Primero San Luis).
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09-04-2026 01:28
Martín Yeza - Debate por el desarrollo/ PRO
Martín Yeza pidió terminar con la dicotomía: "Confundimos protección con producción"
El diputado del PRO defendió la reforma técnica de la Ley de Glaciares y llamó a mirar los modelos de Canadá y USA "No podemos tener un Estado cada vez más grande sin producción ni desarrollo", sentenció.
Martín Yeza: "Un antes y un después". El legislador bonaerense sostuvo que el proyecto viene a subsanar imprecisiones técnicas que frenan el crecimiento del país. Según Yeza, la Argentina debe aspirar a la prosperidad mediante un análisis "proyecto por proyecto" en lugar de prohibiciones generalizadas.
El espejo del Hemisferio Norte. Yeza desafió a la oposición a analizar los casos de Canadá, USA y Rusia, países con grandes extensiones de permafrost que han logrado compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico. "Esos casos no les gusta analizar", chicaneó.
Minería de nueva generación. El diputado remarcó que las técnicas extractivas actuales nada tienen que ver con el "extractivismo de décadas atrás", asegurando que la tecnología moderna permite una convivencia segura con el ecosistema.
Claves
Precisión Técnica: Sostuvo que la ley actual es vaga y que la nueva redacción aporta la claridad necesaria para que las inversiones fluyan con seguridad jurídica.
Estado vs. Producción: Lanzó una crítica al modelo de Estado elefantiásico que, a su criterio, asfixia las posibilidades de desarrollo productivo bajo la excusa de la protección.
Análisis Individual: Defendió que el impacto ambiental debe evaluarse por cada proyecto específico, permitiendo un enfoque más flexible y eficiente.
Destacadas
"Confundimos protección con producción. Debemos dejar de tener un Estado cada vez más grande pero sin desarrollo".
"Canadá, USA, Rusia: todos tienen permafrost, pero esos casos no los quieren analizar".
"No es el extractivismo de décadas atrás; hoy hay técnicas nuevas. Si Argentina quiere ser próspera, debe analizar proyecto por proyecto".
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09-04-2026 01:27
Diputada Fernández Molero - PRO - Buenos Aires
La Ley tiene un problema de diseño, no de Espíritu
La ley habilita el desarrollo de los pueblos
La ley no inhabilita la protección tutelar de los bienes ecológicos
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09-04-2026 01:16
Luis Garrido - Defensa Federal por Santa Cruz
Luis Garrido respaldó la Ley: "Nadie mejor que la gente que vive en las provincias para cuidar sus bienes"
El diputado santacruceño apeló a la Constitución de 1994 para ratificar el dominio originario de los recursos. Aseguró que la nueva normativa no elimina los controles federales y blindó la gestión de Claudio Vidal.
Luis Garrido: "Los gobiernos son transitorios". En un discurso centrado en la soberanía provincial, el legislador recordó que, más allá de la alternancia política, el dominio de los recursos pertenece a las provincias por mandato constitucional. "Nadie es eterno", sentenció para subrayar la importancia de leyes que respeten las autonomías.
Controles garantizados. Garrido desmintió que la reforma implique un "vale todo" ambiental. Aseguró que en el nuevo texto se mantienen las supervisiones, los inventarios y el contralor federal, pero con una gestión más cercana al territorio.
Voto de confianza a los gobernadores. El diputado fue enfático al señalar que el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y sus pares cordilleranos son los principales interesados en proteger sus recursos naturales, rechazando la tutela centralista.
Claves
El espíritu de la reforma de la CN del 94: Reivindicó el federalismo de la reforma constitucional que otorgó a las provincias el dominio de sus recursos naturales.
Mantenimiento de Inventarios: Destacó que el Inventario Nacional de Glaciares sigue en pie como herramienta de protección, desmarcándose de las denuncias de desprotección total.
Gestión Local: Sostuvo que la cercanía geográfica de los gobiernos provinciales con los glaciares garantiza un cuidado más eficiente que una administración centralizada en Buenos Aires.
Destacadas
"La Constitución del 94 dice que los recursos pertenecen al dominio de las provincias. Nadie mejor que quienes viven allí para cuidarlos".
"En la nueva ley no se eliminan las supervisiones, ni los inventarios, ni el contralor federal".
"Así lo hará Claudio Vidal y todos los gobernadores que poseen injerencia en estos atributos".
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09-04-2026 01:05
Juan Fernando Brügge advierte: "Se está edificando sobre terreno inconstitucional"
El diputado cordobés de Provincias Unidas denunció que la reforma invierte el espíritu de la Constitución Nacional. Alertó que la "incertidumbre jurídica" terminará perjudicando al propio sector privado que dicen defender.
Brügge: "Un retroceso para el interés general". El legislador cordobés sostuvo que, al intentar cambiar el paradigma del dominio originario de los recursos, se está violando el Artículo 41 de la Constitución Nacional. "El ambiente apela a valores de todos los argentinos, no a conveniencias fragmentadas", sentenció.
Alerta para inversores. En un mensaje directo al mercado, Brügge advirtió que la reforma genera una profunda incertidumbre. Según su visión, cualquier proyecto que se inicie bajo esta nueva normativa nacerá con una debilidad jurídica de origen por ignorar tratados internacionales y el bloque de constitucionalidad.
Federalismo de concentración. El diputado criticó lo que llamó un "federalismo de concentración", señalando que la ley vigente ya tutela el ecosistema como un todo y que desmembrar esa protección es un error estratégico para el país.
Las claves
Jerarquía de Normas: Recordó que el bloque constitucional y los tratados internacionales están por encima de cualquier reforma de ley ordinaria.
Inseguridad Jurídica: Planteó que el sector privado necesita reglas claras y que "edificar sobre terreno inconstitucional" solo garantiza litigios futuros y paralización de obras.
Conveniencia Colectiva: Defendió que el agua y los glaciares deben ser interpretados bajo el paradigma del bien común y no bajo la "novedad" regulatoria que propone el Ejecutivo.
Frases contundentes
"Estamos invirtiendo el artículo 41 de la Constitución Nacional. El bloque constitucional debe cumplirse".
"La reforma propuesta genera incertidumbre, sobre todo para el sector privado".
"Este proceso es un retroceso. Se estaría edificando la novedad sobre terreno inconstitucional".
"Humanismo ambiental: Nos debemos un país decente"
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09-04-2026 00:28
Pablo Juliano y un duro reproche al oficialismo: "Perdónalos, no saben lo que hacen"
El diputado de Provincias Unidas cuestionó la "amnesia" legislativa y recordó que hace apenas un mes se acordó no debilitar la protección ambiental. "Esta ley nunca frenó el desarrollo", aseguró.
Pablo Juliano: Contra las "viejas rencillas". El legislador bonaerense pidió terminar con la dicotomía unitarios vs. federales, argumentando que el Congreso tiene la obligación constitucional de tutelar los bienes naturales de todo el país. "Nadie quiere desvirtuar a las provincias, pero la protección es nacional", sostuvo.
Ataque a la falta de coherencia. Juliano recordó que en enero de 2026 se aprobó un compromiso para no debilitar lo estatuido en materia ambiental: "¿Cuánto nos duró? Un mes", disparó, señalando la rapidez con la que se pretende desandar acuerdos recientes.
El argumento económico. Desmitificó que la ley actual impida la minería: "En 2006 salió la ley y 15 años después se exportaron 5 millones de dólares". Según el diputado, el problema del sector no es la protección de los glaciares, sino la falta de infraestructura, logística y una política impositiva clara.
Amnesia Legislativa: Juliano ironizó con la frase "Perdónalos, no saben lo que hacen", sugiriendo que muchos legisladores no comprenden las consecuencias técnicas de lo que están votando.
Temas Vedados: Acusó a la gestión actual de ocultar los verdaderos problemas de competitividad (impuestos e infraestructura) tras la cortina de humo de la reforma ambiental.
Interés Provincial Selectivo: Criticó a quienes invocan la autonomía provincial solo cuando les conviene: "Dependiendo los vientos, me importa mi provincia... o no".
Las frases más filosas
"¿Cómo vamos a pretender traer las viejas rencillas de unitarios y federales? El Congreso está obligado a tutelar los bienes naturales".
"En enero de 2026 se aprobó no debilitar lo estatuido. ¿Cuánto nos duró? Un mes".
"La ley de glaciares no dificultaba el desarrollo de la Nación. Es más importante la cuestión impositiva y la infraestructura, pero esos temas están vedados por esta gestión".
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09-04-2026 00:27
Pablo Outes sacudió el recinto: "No pueden controlar los ríos de Buenos Aires y nos dan cátedra"
El diputado de Innovación Federal defendió la autonomía de las provincias mineras y denunció un "menosprecio" centralista. Aseguró que la minería es la única vía para romper el "sesgo de pobreza" en el interior.
Pablo Outes: "Nos menosprecian". El legislador salteño lanzó una de las frases más fuertes de la jornada al cruzar a los diputados porteños y bonaerenses. "Muchos expresaron hoy que las provincias no tenemos capacidad para entender nuestros propios asuntos", denunció, señalando la hipocresía de quienes critican la sostenibilidad desde distritos con graves problemas de contaminación hídrica.
Autonomía con aval técnico. Outes aclaró que devolverle la facultad a las provincias no significa "hacer a su criterio" de forma arbitraria, sino basarse en avales técnicos y académicos para garantizar una explotación responsable.
Impacto en pueblos originarios. Defendió la minería como motor de avance y empleo genuino para las comunidades locales, cuestionando si la alternativa de la oposición es "cerrar las puertas" al desarrollo y condenar a las provincias a la pobreza estructural.
Claves del reclamo salteño
El sesgo de pobreza: Outes remarcó que las provincias mineras cargan con un estigma de pobreza que solo se puede revertir con el desarrollo a plenitud de sus recursos.
Control y Fiscalización: Rechazó que la reforma implique un "vale todo". Sostuvo que la visión debe ser amplia: desarrollo económico con control estatal estricto.
Desafío al Centralismo: Cuestionó la autoridad moral de los legisladores del centro del país para tutelar el manejo de los recursos naturales del norte y la cordillera.
Frases picantes
"No pueden controlar los ríos de Buenos Aires y vienen a dar cátedra de sostenibilidad".
"La minería es para el desarrollo y para el bien del pueblo de Salta y de todo el país. ¿Vamos a cerrar las puertas?".
"Las provincias mineras tenemos un sesgo de pobreza que no nos podemos sacar de encima. Hay que darles la posibilidad de que se desarrollen".
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08-04-2026 23:49
Fernanda Ávila respaldó la reforma: "Hay que desterrar la idea de que todo cambio es para mal"
La diputada de "Elijo Catamarca" defendió la nueva redacción de la Ley de Glaciares, argumentando que la norma actual es "confusa" e imprecisa. Invocó un proyecto del exsenador Daniel Filmus para validar los ajustes técnicos.
Fernanda Ávila: Contra las "imprecisiones técnicas". La legisladora catamarqueña aseguró que el debate central no es la desprotección, sino la corrección de definiciones que hoy son ambiguas. "Cuando aplicamos la norma no lo hacemos con la versión taquigráfica al lado; la redacción debe ser clara", sentenció para justificar la necesidad de la reforma.
El "fantasma" de Filmus en el recinto. En un movimiento estratégico, Ávila citó un proyecto del exsenador kirchnerista Daniel Filmus que buscaba ajustar técnicamente la ley vigente. Con esto, buscó demostrar que la necesidad de cambios no es un capricho del actual oficialismo, sino una deuda técnica de larga data.
Monitoreo como prioridad. Según la diputada, el objetivo principal de la nueva normativa es optimizar el monitoreo real de los glaciares, eliminando las dudas que frenan inversiones sin garantizar necesariamente un mayor cuidado ambiental.
CLAVES DE LA POSTURA DE CATAMARCA
Seguridad Jurídica: Ávila sostiene que la ley actual genera confusiones administrativas que dificultan su aplicación territorial.
Optimización, no retroceso: Rechazó la visión de que cualquier modificación implique un daño ambiental, proponiendo una mirada de "renovación y optimización" de los recursos.
El factor técnico: Centró su discurso en la importancia de tener definiciones precisas para que las provincias puedan ejecutar políticas claras de protección y desarrollo.
LAS FRASES DESTACADAS
"Pareciera que todo lo que se quiere renovar y optimizar fuera para mal. Esa idea debe ser desterrada".
"Hoy estamos discutiendo las definiciones imprecisas de la ley actual. La redacción de la norma es confusa".
"Viene esta nueva ley a proteger; el principal objetivo es monitorear la protección de los glaciares".
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08-04-2026 23:44
"¿A quién le van a pedir un desfibrilador, al Espíritu Santo?": El ácido cruce de Nancy Picón Martínez
La diputada por San Juan arremetió contra los sectores ambientalistas. Defendió la reforma de la Ley de Glaciares como una herramienta de protección y tildó de "hipócritas" a quienes rechazan la minería pero utilizan tecnología dependiente de ella.
Nancy Picón Martínez: Contra la "hipocresía antiminera". La legisladora sanjuanina sacudió el debate con una serie de preguntas retóricas dirigidas a la oposición. Cuestionó la coherencia de quienes votan en contra de la actividad minera mientras utilizan dispositivos electrónicos producidos con minerales.
Defensa del carácter precautorio. Lejos de las críticas por desprotección, Picón Martínez aseguró que la nueva normativa "viene a proteger los glaciares" y a otorgarles beneficios precautorios que la ley anterior no garantizaba de manera eficiente.
El dardo a la oposición. La diputada ironizó sobre la necesidad de insumos médicos y tecnológicos, remarcando que sin minería no habría acceso a herramientas vitales para la salud.
CLAVES DEL DISCURSO: MINERÍA VS. CONSUMO
El dilema del celular: Picón Martínez utilizó el ejemplo de los teléfonos móviles para exponer lo que considera una contradicción fundamental en el bloque opositor.
Salud y Minería: Al mencionar el desfibrilador, buscó llevar la discusión al plano de la vida cotidiana y la necesidad de recursos para la medicina moderna.
Seguridad Hídrica: Al igual que su par Quiroga, reafirmó que la ley no desprotege el recurso, sino que lo ordena bajo una lógica de beneficios precautorios.
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08-04-2026 23:34
San Juan defiende la Ley de Glaciares: "No hay que caer en la trampa de los antimineros"
El diputado Jaime Quiroga respaldó la reforma y aseguró que su provincia tiene la capacidad científica para proteger el recurso hídrico mientras se desarrolla la producción. "La minería es sustentable", afirmó.
Jaime Quiroga: "Nadie sabe más del agua que los sanjuaninos". El legislador por San Juan defendió la autonomía provincial para gestionar sus recursos. Sostuvo que la supervivencia de su provincia depende del agua y que, por ende, son los más aptos para protegerla sin frenar el desarrollo.
Minería como motor de ascenso social. Quiroga fue enfático al señalar que la aprobación de esta ley permitirá a los argentinos formar parte de una "clase social ascendente" gracias a la generación de riqueza.
El modelo sustentable. Destacó que San Juan ya es líder en energía fotovoltaica y que la minería moderna está intrínsecamente vinculada a un ambiente sostenible, desmarcándose de los discursos que plantean una dicotomía entre producción y ecología.
El eje en San Juan
Capacidad Científica: Quiroga aseguró que la provincia cuenta con los equipos técnicos necesarios para aplicar la ley con todas las salvaguardas ambientales correspondientes.
Combate al discurso "Antiminero": Calificó de "trampa" las críticas de sectores ambientalistas y defendió la compatibilidad de la actividad extractiva con el cuidado de los glaciares.
Soberanía Provincial: Reivindicó el conocimiento local sobre el ciclo del agua por encima de las regulaciones nacionales centralizadas.
LAS FRASES DESTACADAS
"No debemos caer en la trampa de los antimineros, porque la minería está vinculada con el ambiente sustentable y sostenible".
"Solo quienes vivimos en San Juan sabemos cómo proteger el agua. Nuestra supervivencia depende de ella".
"Con la aprobación de esta ley los argentinos podrán ser parte de una clase social ascendente".
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08-04-2026 23:20
Del Caño denunció represión en Mendoza y cruzó al "lobby minero": "El criterio científico se cambia por conveniencia política"
El diputado del FIT apuntó contra Alfredo Cornejo por el uso de la fuerza pública y advirtió que la reforma de la Ley de Glaciares es un "regalo" para las mineras bajo el paraguas del RIGI.
ACTUALIZACIÓN EN VIVO
Denuncia de detenciones. Nicolás Del Caño inició su intervención denunciando una fuerte represión en Mendoza contra quienes se manifiestan en defensa del agua. Exigió la libertad inmediata de los detenidos y acusó al gobernador Alfredo Cornejo de ejercer un "abuso de la suma del poder público".
Ataque a los gobernadores del NOA. El legislador no ahorró críticas para el "lobby minero", señalando directamente a los gobernadores Jalil (Catamarca) y Jaldo (Tucumán) como cómplices de la entrega de recursos. "El verso del auge del trabajo es otra mentira; las provincias mineras lideran el ranking de pobreza estructural", disparó.
Dudas sobre el INDEC. En un tramo polémico de su discurso, Del Caño afirmó que los datos de pobreza e indigencia del INDEC están "fraguados" para ocultar el impacto real del ajuste en trabajadores y jubilados.
LAS CLAVES DE LA DENUNCIA DEL FIT
Impacto Hídrico: Según Del Caño, hay 7 millones de personas cuya supervivencia depende directamente de la protección de los glaciares que esta ley pretende flexibilizar.
Entrega vía RIGI: Vinculó la reforma ambiental con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), calificándolo como un esquema de entrega total a consorcios internacionales.
Prioridades en crisis: Cuestionó que se discuta la entrega de recursos mientras los jubilados pasan hambre y los trabajadores no pueden costear el boleto de colectivo.
LAS FRASES MÁS CALIENTES
"El criterio científico va a ser reemplazado por conveniencia política. Esto es muy, muy grave".
"Las provincias mineras por excelencia están en el 4to o 5to ranking de pobreza estructural. El 'derrame' no llega nunca".
"Esta reforma es para beneficiar a las mineras, a los consorcios y a los entreguistas".
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08-04-2026 23:10
Marcela Pagano: "Es un proyecto ilegítimo y viola el Acuerdo de Escazú"
La diputada por Buenos Aires lanzó una advertencia letal contra la reforma. Denunció que el Gobierno busca un "federalismo de fragmentación" prohibido por la Constitución y que la tecnología permite explotar recursos sin destruir glaciares.
ACTUALIZACIÓN EN VIVO
Marcela Pagano: "No se puede desproteger lo que ya está protegido". La legisladora fue tajante al señalar que la reforma es, en la práctica, una eliminación de la ley vigente. Definió el tratamiento del proyecto como "ilegítimo" por pretender salir de forma exprés y "entre gallos y medianoche".
El peso del Acuerdo de Escazú. Pagano recordó que este tratado internacional tiene jerarquía superior a cualquier ley ordinaria. Advirtió que violar el principio de no regresión ambiental llevará a la Argentina a un conflicto jurídico internacional.
Coherencia y Tecnología. Desmitificó la dicotomía entre "minería o ambiente". Según la diputada, con peritajes tecnológicos se pueden identificar zonas explotables sin dañar los glaciares, calificando el apuro oficialista como un "dilema falso".
LOS 3 DEFECTOS DE LA REFORMA (SEGÚN PAGANO)
Ilegitimidad de origen: Un tratamiento opaco, rápido y nocturno que evita el debate profundo.
Violación Jerárquica: El proyecto ignora el Acuerdo de Escazú, pieza clave para la justicia ambiental en América Latina.
Inconstitucionalidad: Al unificar el derecho de las provincias, la ley actual protege el territorio nacional; la reforma busca un "federalismo de fragmentación" que la Carta Magna prohíbe.
LAS FRASES DESTACADAS
"Se busca un 'federalismo de fragmentación' y la Constitución Nacional lo prohíbe".
"No se trata de la ley o el litio. Es un dilema falso. Con tecnología sí se puede peritar qué zonas explotar sin lastimar nuestros glaciares".
"Esta reforma, en los hechos, elimina la Ley de Glaciares".
"Hay que defender los glaciares porque no son nuestros; son de nuestros nietos".
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08-04-2026 22:06
Natalia de la Sota fulminó la Ley de Glaciares: "Es un federalismo falso para favorecer intereses particulares"
La diputada cordobesa denunció que el Gobierno usa la bandera federal de forma selectiva mientras ajusta a las provincias. "Sin agua no hay producción posible", advirtió sobre el riesgo de "bancarrota hídrica".
Natalia de la Sota: "Es una ley regresiva". La legisladora por Córdoba disparó contra la modificación de la Ley de Glaciares, asegurando que viola el Acuerdo de París y la Constitución Nacional. "Votarla es actuar con irresponsabilidad ante las generaciones futuras", sentenció.
Cruce por el federalismo. De la Sota denunció la hipocresía del oficialismo: "Hablan de federalismo los que eliminaron el incentivo docente, el subsidio al transporte y abandonaron la obra pública".
Alerta por "dumping ambiental". La diputada advirtió que la descentralización de los controles generará conflictos y competencia desleal entre provincias por el uso del agua.
CLAVES DEL DISCURSO: EL "FACTOR AGUA"
Bancarrota Hídrica: De la Sota alertó que el mundo atraviesa un estrés hídrico sin precedentes y que poner en riesgo los glaciares es atentar contra la base de cualquier producción económica.
Violación de Tratados: Aseguró que el proyecto ignora el Artículo 41 de la CN y tratados internacionales, lo que abre la puerta a una judicialización masiva.
Derecho Colectivo: Denunció que la ley cambia el paradigma del agua, dejando de ser un derecho colectivo para responder a "intereses particulares".
LAS FRASES MÁS CONTUNDENTES
"Hablan de federalismo para favorecer los intereses de un sector. Es un argumento falso".
"Si no cuidamos el agua, no tenemos ninguna posibilidad de producción ni de crecimiento para el país".
"La sociedad está diciendo algo y el gobierno tiene que escuchar a los científicos que advierten el riesgo"
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08-04-2026 21:55
Agustín Rossi contra la Ley de Glaciares: "Es un federalismo falso y un mamarracho institucional"
El senador santafesino apuntó contra el carácter extractivista del proyecto y advirtió que la falta de seguridad jurídica ahuyentará las inversiones mineras en lugar de atraerlas.
Agustín Rossi: "El oficialismo desprotege con esta modificación". El senador fustigó la intención de cambiar la ley de 2010. Aseguró que la normativa vigente ya tiene fallo de constitucionalidad y que alterarla solo genera imprevisibilidad para los mercados.
Dura crítica al modelo económico. Rossi cuestionó el "techo" del extractivismo: "¿Por qué no desarrollar baterías de litio? Este gobierno no tiene mirada industrial", sentenció.
"Ley anti-federal". Para el legislador, la interconectividad de los cursos de agua hace que esta ley afecte a todas las provincias, no solo a las mineras, rompiendo el concepto de federalismo.
Claves del discurso de Rossi
Inseguridad Jurídica: Rossi advirtió que los grandes inversores no apostarán por Argentina si se elimina la institucionalidad de una ley que ya fue ratificada por la Justicia.
Minería vs. Industria: Denunció que el Gobierno se limita a la exportación de materia prima sin valor agregado, ignorando la transición hacia el litio industrial.
El rol de los gobernadores: Sostuvo que, aunque el oficialismo dice responder a los mandatarios provinciales, en realidad está "rompiendo la previsibilidad" que el sector minero necesita.
LAS FRASES MÁS PICANTES
"¿Quién va a venir a apostar por Argentina cuando no hay institucionalidad? Habría menos inversiones por falta de previsibilidad".
"Es una ley mala porque promulga un federalismo falso: no tiene en cuenta que los cursos de agua están interconectados".
"La economía extractivista tiene un límite. Hay que ponerle valor agregado".
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08-04-2026 21:52
Moira Lanesan Sancho: "Pan para hoy y sed para siempre"; Pablo Todero: "A nadie le tiene que temblar el pulso y votar
Legisladores patagónicos de Neuquén y Santa Cruz lanzaron fuertes críticas al proyecto: denuncian un plan para "vender la Argentina" y advierten sobre la desertificación.
Moira Lanesan Sancho (Santa Cruz): "Esto es sed para siempre". La diputada santacruceña recordó que su provincia posee 3.400 km² de glaciares y acusó al Ejecutivo de buscar una "conveniencia propia" al otorgar potestad del agua a los gobernadores. "Mi provincia es pobre porque el gobernador cerró YPF", disparó.
Pablo Todero (Neuquén): "A nadie le tiene que temblar el pulso". El diputado neuquino rechazó de plano la ley advirtiendo sobre el retroceso de los glaciares y la desertificación de la provincia. Vinculó el proyecto a Federico Sturzenegger: "Quieren entregar el país".
Inicia el debate sobre el capítulo ambiental. Se esperan horas críticas con fuertes cruces entre las provincias cordilleranas y el oficialismo.
Claves del debate
El factor Sturzenegger: Pablo Todero calificó la ley como un "mamarracho" redactado por el "dos veces fracasado ministro" para facilitar la entrega de recursos naturales.
Vaca Muerta en el centro: Neuquén reclama que ya entrega demasiado al país y que el agua —que depende de los glaciares— es su recurso más crítico.
El reclamo de Santa Cruz: Lanesan Sancho denunció que la modificación de la ley de 2010 es un retroceso que dejará a las provincias sin protección hídrica real bajo la excusa de la autonomía provincial.
Las frases más calientes
Pablo Todero: "Esta ley es uno de los pasos que necesitan para entregar el país. Junto con la ley de incendios, quieren vender la Argentina".
Moira Lanesan Sancho: "Ustedes quieren modificar por conveniencia propia... Esto es pan para hoy y sed para siempre".
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08-04-2026 21:41
Massot en defensa de la Ley de Glaciares
Nicolás Massot (PBA / Encuentro Federal) dijo que no era necesario una Ley y hubiera bastado con un decreto reglamentario.
También que el texto en debate le devuelve su espíritu inicial al proyecto original de Ley de Glaciares, y mencionó el concepto de 'afectación relevante sobre ecosistemas', presente en la Ley General de Medio Ambiente, que garantiza la protección necesaria.
Para él, un problema es que por cuestiones presupuestarias no se realizaron / realizan los estudios científicos necesarios para definir cuestiones vinculadas.
También hizo una reivindicación del rol de las provincias, gobernadores y mandos medios que, según él, han hecho mucho más que Nación para proteger sus recursos naturales.
Según él, hay que confiar en las provincias que podrán mantener un equilibrio más allá de Nación, y mencionó el caso de Catamarca que protegió sus recursos hídricos y humedales. Por ejemplo, 6 millones de hectáreas inhibidas para la explotación industrial.
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08-04-2026 21:24
"Esta ley es porque las inversiones con el RIGI no llegaron"
Nicolás Trotta (PBA / UxP): Muy oportuno el legislador porque el fundamento de la Ley de Glaciares es que lleguen más inversiones. O sea que el RIGI no ha sido suficiente y tampoco la Reforma Laboral, "entonces vamos por los recursos naturales".
Para él, comienza un período de mayor letigiosidad, no habrá seguridad jurídica. Mencionó las demandas entre provincias por el problema interjuridiccional ya mencionado.
Además ¿cuál será el próximo paso para lograr lo que no pueden conseguir? Él se dijo a favor de la minería sostenible, pero esto no sería lo que propone la Ley.
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08-04-2026 21:20
"¿Dónde están los diputados de La Libertad Avanza?"
José Glinski (Chubut / UxP) se preguntó por qué los diputados de La Libertad Avanza no defendieron en el recinto la Ley en debate.
"¿Qué van a decir los diputados de LLA de mi provincia cuando vuelvan y les pregunten cómo se asegura el agua que usamos que debe recorrer 500 km. para llegar".
Prometió estar en la calle en defensa de los recursos y dijo que si La Libertad Avanza sigue dando la espalda "al pueblo" la situación puede escalar.
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08-04-2026 20:50
"Por ahora los glaciares no se tocan... " (horrible Enrique Viale)
Excelente Caren Tepp (Santa Fe / UxP) recordando el lapsus del secretario de Minería, Enrique Viale (ex estudio Marval, O"Farrell & Mairal o sea Glencore, Rio Tinto, AngloGold Ashanti, Vale y Newmont, entre otras): "Por ahora... los glaciares no se tocan".
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"No seamos la última generación que pueda traer a sus hijos a conocer un glaciar"Juan Monteverde y Caren Tepp hicieron una publicación conjunta en Instagram en contra de la modificación de la Ley de Glaciares. pic.twitter.com/JkREF5ckXv
Tepp mencionó la voracidad de las mineras, reabriendo un debate ya superado y que hasta tuvo fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (Esto también lo recordó Varinia Marín / La Pampa - UxP).
Tepp y Marín recordaron que cada provincia podrá decidir qué hace con sus glaciares y es un grave problema futuro. Mucho descontento con lo que propuso Javier Milei y que los gobernadores 'con peluca' respaldan, desesperados por conseguir inversiones ya que en su mayoría carecen de creatividad para imaginar otra forma de ingresos: un problema la mediocridad de los dirigentes argentinos.
Se habló de daños "negativos e irreversibles".
De todos modos, para Chequeado no es tan grave:
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Ley de Glaciares: las narrativas desinformantes que circulan sobre su modificación Diputados tratará hoy la reforma de la Ley de Glaciares, que ya tiene media sanción del Senado.Durante el debate circularon afirmaciones falsas. La ley actual no prohíbe la minería en… pic.twitter.com/PihfNQKyT8
Luque: "Es un falso federalismo" (coincide Carolina Basualdo)
Juan Pablo Luque (Chubut / UxP) recordó que en la provincia que representa hay 1.400 glaciares, y había muchos chubutenses que querían participar del debate pero La Libertad Alianza lo impidió.
Él mencionó un "falso federalismo" encubierto en el texto de la Ley.
Pero Luque fue sobre un tema muy interesante: la interjurisdiccionalidad. Si Río Negro autorizara determinados proyectos mineros, una porción importante de Chubut se podría quedar sin agua.
Esto también lo planteó la diputada Carolina Basualdo (Provincias Unidas / Córdoba) dando el ejemplo de qué pasa con Catamarca, que podría afectar el abastecimiento hídrico de Córdoba, afectando sus cultivos, sus actividades turísticas y hasta su naturaleza.
Muy interesante lo que dijo de que el campo de Córdoba aporta mucho más dinero anual al Tesoro Nacional que la minería de Catamarca, que podría impactar en el campo mediterráneo. Y pidió un debate más serio sobre este tema.
De todos modos, alguna gente presente no pudo escuchar estas ponencias interesantes:
Molina: "Es una Ley Minera que no pasó por la Comisión de Minería"
Muy interesante Juan Carlos Molina (Santa Cruz):
"Hubo una Guerra del Oro y la Guerra del Petróleo, habrá una Guerra del Agua".
"Este es un tema minero, ayer estuvieron todos los del lobby minero pero la ley no ha pasado por la Comisión de Minería... "
"Avanza esta Ley porque las provincias tienen necesidades ya que no les alcanza la coparticipación ni las transferencias de Nación que cobra intereses".
"En el Senado, el ministro Sturzenegger quiere modificar la Ley de Tierras y la Ley de Fuego para acelerar la extranjerización del territorio argentino. Es una vergüenza".
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08-04-2026 20:32
Grabois: "Con Milei, los glaciares no es tema científico sino monetario"
Juan Carlos Grabois: "En la Cámara de Diputados hoy se vota una ley de multiversos que básicamente dice que un mismo glaciar puede ser importante de preservar en una provincia pero no en otra, como si el agua reconociera fronteras políticas, porque ya no lo decide la ciencia sino el dinero. Es el oscurantismo terraplanista de esta caterva de adornis imponiéndose sobre los científicos del CONICET que acaban de llevar un microsatélite al espacio."
Pablo Frías (Provincias Unidas): "Dicen que no hay regresión ambiental pero la hay"
Pablo Frías (Santa Fe / Provincias Unidas): "Se trata de decir que no hay regresión ambiental, pero la hay. Se está reduciendo el objeto de protección, no digan que no hay regresión"
"Y si hay regresión, estamos reduciendo el estándar ambiental del país y los presupuestos mínimos ambientales nacionales".
"Adelanto mi voto negativo pero además digo, si el problema era habilitar inversiones en determinados lugares, nunca tuvimos datos ni números para poder medir costo-beneficio. Segundo, si hay que discutir algunos glaciares en el inventario bueno, discutámoslo, pero no destrocemos estos presupuestos ambientales mínimos".
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08-04-2026 19:50
Snopek (Jujuy): "Esta ley es muy peligrosa para mi provincia"
El diputado jujeño de Unión por la Patria, Guillermo Snopek,dijo que la reforma de la Ley de Glaciares "va en contra del pueblo jujeño" y por eso votará en contra del proyecto.
"Esta ley generó mucho debate y controversia. De aprobarse se dejaría en mano de las provincias los conflictos mineros. Esta ley es muy peligrosa para mi provincia", dijo.
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08-04-2026 19:40
Eduardo Falcone (MID): A favor de la reforma, pero criticó el artículo 3 (con chicana a Adorni)
Eduardo Falcone (MID): "mi bloque está a favor de este proyecto en general, pero cuando uno va al artículo 3 me pregunto si lo escribió Adorni o algún genio del estilo, porque dice una cosa que tiene un espíritu distinto a lo que dice el oficialismo".
"Dicen que van a seguir protegidos los glaciares y los periglaciares hasta que una autoridad competente diga que ahí no hay una función hidríca. ¿Entonces para que los pusieron ahí?"
"¿Para qué pusieron en el artículo tercero que pueden ser desinventariados los glaciares que hoy están inventariados si su propio argumento es que todos los glaciares tienen una función hídrica? Es una contradicción en sus términos", insistió
"Le pedimos que retire toda referencia a la posibilidad de desinventariar glaciares en toda la ley".
Sostuvo que la legislación no debe dejar espacio para interpretaciones que permitan "desinventariar" ningún glaciar.
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08-04-2026 19:33
Diego Giuliano: "Quieren hacer minería barata y necesitan millones de litros de agua"
Diego Giuliano (Santa Fe / UxP): "no estamos en contra de la minería, pero ellos quieren hacer minería barata, por eso quieren hacerla lo más cerca del agua, porque se necesitan millones de litros de agua. Eso de que los glaciares no se tocan es mentira".
Además, criticó el operativo de seguridad montado cada miércoles de sesión en las inmediaciones del Congreso. "Estamos en un estado de sitio".
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08-04-2026 19:30
Gabriela Estévez: "Lo que promueve esta ley es bajar la vara ambiental"
La diputada de unión por la Patria sostuvo que el Gobierno impulsa la reforma en la Ley de Glaciares "por necesidad de caja y también por fundamentalismo ideológico".
"Lo que se está intentando con esta modificación es un dumping ambiental en donde las provincias en lugar de cooperar y de intentar promover un camino común van a competir entre ellas para ver quién flexibiliza más, quien desregula más los criterios ambientales para atraer las inversiones a su provincia".
"En definitiva, lo que promueve esta ley es bajar la vara ambiental".
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08-04-2026 19:28
Ley de Glaciares: A qué hora se votaría el proyecto de Milei
Con más de 60 oradores anotados, se prevé que la votación se realice pasada la medianoche, incluso durante las primeras horas de la madrugada.
Ambientalistas y manifestantes se quedarían realizando una vigilia afuera del Congreso.
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08-04-2026 19:11
Pichetto: "No soy un papel en el viento, voté a favor en 2010 y pienso mantener el mismo criterio"
El diputado Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), anticipó su voto negativo a la reforma de la Ley de Glaciares.
"No soy un papel en el viento, en 2010 voté la Ley 26639, que está vigente, y pienso mantener el mismo criterio, rechazando la propuesta modificatoria. Estoy en contra de la reforma porque no hay ningún elemento nuevo, alguna cuestión técnica central, que indique la necesidad de los cambios que se incorporan".
"Esta ley es un retroceso, es un hecho negativo. Se abre un camino peligroso para el pueblo argentino".
“La ley que se ha votado en 2010 es una ley autosuficiente que permitía perfectamente conciliar los intereses de un gobierno nacional que, como el de su presidente, tiene una vocación minera, conciliando también con las provincias y acordando fundamentalmente a través de un órgano técnico, científico, que es el IANIGLA, que pasa prácticamente a ser liquidado por esta decisión que van a tomar hoy a la tarde".
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08-04-2026 19:02
Cuáles son las empresas detrás del lobby por la Ley de Glaciares
La discusión en torno a la Ley de Glaciares volvió al centro del debate público en Argentina, impulsada por proyectos de reforma que, según distintos sectores, podrían redefinir el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental. En ese escenario, la multinacional minera Barrick Gold aparece señalada como uno de los actores con mayor interés en los cambios regulatorios.
Desde que fue sancionada en 2010, la Ley 26.639 generó tensiones con el sector minero, dado que limita la expansión de proyectos en zonas cordilleranas ricas en recursos.
Barrick Gold, una de las mayores productoras de oro y cobre del mundo, ha sido protagonista central de ese conflicto. La compañía impulsó acciones judiciales contra la ley poco después de su sanción, cuestionando su constitucionalidad y su impacto sobre la actividad extractiva. Sin embargo, en 2019 la Corte Suprema rechazó esos planteos, consolidando la vigencia del marco ambiental, según informó Economías Sustentables.
Barrick Gold fue protagonista del mayor derrame minero de la historia argentina. En 2015, ante la falla de un sistema de seguridad, la compañía derramó 1.072 metros cúbicos (más de un millón de litros) de solución con cianuro, un componente altamente tóxico, en Río Potrerillos, San Juan, mientras extraía oro en su yacimiento Veladero, según publicó Infobae.
Actualmente, el proyecto Veladero es operado por la canadiense Barrick Gold y la estatal china Shandong Gold. En San Juan hay otros proyectos, según publicó Economías Sustentables: el Proyecto Vicuña, administrado por Lundin Mining y la anglo-australiana BH; el Proyecto El Pachón de la suiza Glencore, donde participa el fondo estatal Qatar Holding; y el proyecto Los Azules, operado por la multinacional Río Tinto- McEwen Mining.
Cuestión de privilegio de Bregman contra Milei y Quirno por "involucrar a la Argentina en la guerra"
Myriam Bregman contra Javier Milei y el canciller Pablo Quirno por apoyar la guerra de USA e Israel contra Irán, y particularmente contra el Presidente por decir "vamos a ganar la guerra, involucrando a nuestro país de manera ilegal ya que la Constitución obliga a que un posicionamiento así pase por el Congreso".
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08-04-2026 18:52
Comenzaron las cuestiones de privilegio: Mónica Frade contra Martín Menem
La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade pidió una cuestión de privilegio contra Martín Menem (que en este momento no se encuentra presidiendo la sesión) por las limitaciones a los trabajadores de prensa en el recinto.
"Hay una violencia institucional y una hostilidad sistemática. Voy a pedirle a Menem que no abuse de la paciencia de los trabajadores", dijo.
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08-04-2026 18:42
Aldo Leiva a Juliana Santillán: "Si tiene tanta confianza con Milei, dígale que nos duele mucho que admire a Thatcher"
La diputada libertaria Juliana Santillán pidió la palabra mientras exponía Aldo Leiva (UxP) sobre su experiencia como soldado en la guerra de Malvinas. Leiva recordó la admiración de Milei por Margaret Thatcher, a lo que Santillán salió en defensa del Presidente, intentando justificarlo y asegurando que "honra a los caídos y veteranos de Malvinas", y que a su padre, que fue un militar de alto mando, "lo honró en vida".
"Si usted tiene tanta confianza con Milei, dígale al Presidente, que a su vez es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que duele mucho que quien preside nuestra nación se exprese admirando a la criminal de guerra Margaret Thatcher. Hay 649 hermanos que dieron su vida por la patria. Se podría haber nombrado a cualquiera de los 649", cuestionó.
El diputado Leiva, que siempre se muestra muy efusivo en los debates, mostró otra faceta al hablar de Malvinas, incluso emocionándose al final del discurso. Finalizó pidiendo gritar "viva la patria, viva Argentina" para que "imaginariamente llegue al cementerio de Darwin y que esos caídos sientan que no los olvidamos". Recibió el aplauso de la mayoría de sus pares, incluso algunos de pie. Otros se acercaron hasta su banca para abrazarlo.
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08-04-2026 18:21
En medio del debate, momento de homenajes
Promediando el debate por la reforma a la Ley de Glaciares, dieron lugar a homenajes de los diputados a los caídos en Malvinas.
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08-04-2026 18:14
Myriam Bregman chicaneó a Luis Petri con archivo...
La diputada de Izquierda comenzó con una fuerte chicana a Luis Petri, que en este momento preside la sesión: "Qué ironía del destino que a usted le toque presidir esta sesión, porque antes de ser abducido por las ideas libertarias, cuentan en Mendoza que usted estaba en contra del proyecto minero San Jorge por ejemplo, cuando el PJ de Mendoza lo impulsaba...cómo cambian las cosas, Petri", le espetó.
"A los manifestantes afuera los quieren doblegar a fuerza de represión, a los gobernadores los cooptan a fuerza de ATN...y otros como usted aparecen de ser defensores del ambiente a presidir una sesión donde se destruyen los glaciares y periglaciares, lo que son las ironías de la vida. Usted hasta promovía una consulta popular, ¿por qué no lo hizo ahora?"
“Estamos ante una nueva ofensiva colonial, reprimarizadora de la economía, un verdadero proyecto de saqueo”, señaló. Y apuntó contra los intereses de las empresas mineras.
"A Milei no le importa nada porque fue elegido por las grandes corporaciones para un modelo de saqueo rápido. Lo tienen que hacer rapidito porque sino la resistencia toma fuerza".
"No hay represión que nos pares, y no hay nada que tape la infamia de los que se dan vuelta como usted", le espetó finalmente a Petri.
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08-04-2026 18:01
Néstor Pitrola repudió la "represión al pueblo que se está movilizando"
El diputado del Frente de Izquierda repudió "la represión de la que es victima todo el pueblo que se está movilizando contra esta reforma de la Ley de Glaciares".
"Un horrible operativo de Seguridad no deja que se concentre la movilización en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Eso da una idea de la naturaleza de lo que se está discutiendo acá"
Tildó de "nefasta" a la ley y de "gobierno colonial" al de Milei.
"Los dólares de la minería son por un tiempo, porque los que se adhieren al RIGI pueden sacar los dólares al exterior".
“Venimos a defender el agua y a denunciar a los que responden a los monopolios mineros, que están dispuestos a entregar estos bienes que son recursos estratégicos para nosotros y para las generaciones futuras”.
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08-04-2026 17:50
Maxi Ferraro (CC): "Es una de las peores leyes que han traído al Congreso"
"Previo a iniciar mi intervención quisiera que por su intermedio interceda con respecto a las Fuerzas de Seguridad que están en las afueras ya que están sucediendo situaciones de tensión con ambientalistas que solo están manifestando", dijo el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien luego defendió la ley actual, rechazando la reforma que propone Milei.
"Profundo rechazo a la modificación regresiva e inconstitucional".
"Creo que es una de las peores leyes que hayan traído al Congreso. No dimensionamos el retroceso sin precedentes con graves consecuencias que va a traer esta ley totalmente inconstitucional".
"El debate ha sido deshonesto, no ha habido buena fe".
"Las mineras redactaron esta ley, no tengo ningún problema en decirlo".
"Estoy a favor de la actividad minera, pero no a cualquier precio (...) elijo quedarme con el agua antes que con algún tipo de fortuna temporal que puede tener algún gobierno provincial de turno".
"Estamos convirtiendo de a poco este Congreso en un temple de mercaderes".
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08-04-2026 17:40
Martín Lousteau: "Voy a votar en contra"
El diputado de Provincias Unidas adelantó: "voy a votar en contra, no sólo por los aspectos técnicos, económicos o ambientales, sino por cómo estamos tomando decisiones relevantes no solo ahora sino para todas las generaciones venideras. Equivocarnos acá afecta el futuro y a millones de habitantes".
"Hay más apuro y muchos dogmas y chicanas, de un lado y de otro, para un tema tan importante".
"No creo que sea una buena idea aprobarle una ley que desprotege al ambiente a un Presidente que habla así del ambiente y que niega el cambio climático".
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08-04-2026 17:24
Zigarán (Provincias Unidas) criticó el proyecto
María Inés Zigarán (Jujuy / Provincias Unidas): "esta reforma no corrige ni resuelve lagunas menores sino que cambia sustancialmente el modo de protección de los glaciares (…) el resultado no es mayor precisión como se pretende sino más espacio para la discrecionalidad"
"No están ordenando conceptos, están moviendo el centro de gravedad de la ley".
"Una cosa es discutir es cómo mejorar la ley y otra cosa es ver cómo quedan desprotegidos los glaciares".
“No están protegiendo las autonomías provinciales, están dejando a las provincias solas con todo el costo que significa decidir sobre si un glaciar o un ambiente periglacial se van a preservar o no”.
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08-04-2026 17:20
Protesta fuera del Congreso: Represión, heridos y detenidos
Activistas, dirigentes, militantes, organizaciones ambientales y ciudadanos se movilizaron hacia el Congreso en rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares.
En la zona hay un gran operativo de seguridad y ya hubo incidentes: las fuerzas de seguridad trataron de impedir el desplazamiento de los manifestantes hacia el Congreso y hubo enfrentamientos.
La Policía de la Ciudad de Jorge Macri y la Gendarmería de Monteoliva vuelven a blindar el Congreso para impedir que quienes defienden el agua y los glaciares se acerquen mientras se discute la reforma de la Ley de Glaciares. Avanzaron contra columnas de manifestantes en 9 de… pic.twitter.com/zcJvpcH0yk
Germán Martínez: "Debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes"
El jefe de bloque de UxP en Diputados cuestionó que el dictamen de mayoría tenga "sólo una carilla y media de argumentación" cuando es un tema que genera tanto debate y rechazo.
"No venimos a obstruir nada, venimos a sentar una posición política con nuestro voto respecto a esta problemática"
"Este bloque está a favor de la protección de los glaciares y los periglaciares".
"Ningún espacio político hizo más que el peronismo para que el desarrollo vaya de la mano de la protección ambiental".
"El agua es un derecho humano y un bien público elemental para el desarrollo argentino".
"Perón, en 1972, escribió que debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes".
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08-04-2026 17:05
Adriana Serquis llevó una maqueta: "Se basan en datos que no son científicos para defender este proyecto"
Adriana Serquis (Río Negro / UxP): "Se están basando en datos que no son científicos para defender este proyecto".
"Si hablamos de honestidad intelectual, les pido que estudien lo que quieren votar, que lo hagan por el futuro de nuestros hijos y nietos, que escuchemos a todas las voces, las que no se escucharon en esa audiencia".
Serquis llevó una maqueta al recinto para explicarle a los diputados que la propuesta de modificación de la Ley de Glaciares pone en riesgo el agua de 7 millones de argentinos.
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08-04-2026 16:54
Sabrina Selva (UxP): "Esta ley es deshonesta, como es deshonesto este Gobierno"
Sabrina Selva, Unión por la Patria: "el debate propuesto por el gobierno de Milei respecto de la reforma de la Ley de Glaciares es tan deshonesto como su gobierno, tan mentiroso como su relato, tan injustificado como las propiedades de Adorni”
"Las empresas mineras están haciendo lobby, están detrás de esta ley".
"Esta ley es inconstitucional".
"Es falso el relato que la Ley actual es antiminera, la actividad minera tuvo un crecimiento exponencial. No es incompatible el desarrollo con la actual Ley de Glaciares".
"No podemos discutir el desarrollo si no discutimos lo vital que es el agua dulce para el desarrollo"
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08-04-2026 16:41
Nicolás Mayoraz defendió la audiencia pública de la Ley de Glaciares y aseguró que la reforma "es muy clara"
"La reforma deja en claro que el objeto de esta ley es una modificación que busca aclarar conceptos, no se altera para nada el paradigma de la protección de los glaciares en los absoluto, de hecho, era una cuestión que venían reclamando las provincia cordilleranas y se lo plantearon al presidente Milei en la firma del pacto de Mayo". Esa fue la defensa del diputado nacional de LLA, Nicolás Mayoráz, quien defendió el proyecto del Ejecutivo y aseguró que "en la ley actual hay ambigüedades".
"No se afecta en los absoluto la protección de los glaciares y se preservan como reservas estratégicas de recursos hídricos y reservas de agua. El paradigma se mantiene", sentenció.
Por otro lado, le dejó claro a la oposición que las jornadas de Audiencias Públicas realizadas en el Congreso, se dieron en el marco de la ley, pese a las críticas de algunos diputados opositores al gobierno de Milei.
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08-04-2026 16:30
Arrancó el debate por la Ley de Glaciares y hay protestas en las afueras del Congreso
Mientras en el recinto de la Cámara de Diputados se debate la reforma a la Ley de Glaciares, en las afueras del Congreso se encuentran diversos grupos de ambientalistas y ciudadanos comunes que se manifiestan en contra de dicha reforma. Los videos de las protestas circulan en redes sociales.
Presión ciudadana: 67 mil firmas cuestionan la reforma de la Ley de Glaciares
Siete diputados nacionales recibieron una petición impulsada por Marcelo Alejandro Corti a través de Change.org, que reúne la firma verificada de 67.000 personas.
El documento advierte que la modificación a la Ley de Glaciares “podría habilitar actividades industriales en zonas glaciares y periglaciares”, lo que encendió señales de alerta entre sectores ambientalistas y ciudadanos.
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08-04-2026 16:04
Maximiliano Ferraro pidió tratar el caso LIBRA y que Karina Milei vaya al Congreso
El diputado nacional de la Coalición Cívica cuestionó el manejo de la causa por la criptoestafa LIBRA y recordó que, a un año y tres meses del escándalo, ninguno de los involucrados dio explicaciones sobre un hecho que, a su juicio, irrespetó y bastardeó la investidura presidencial.
En ese sentido, insistió en citar al Congreso a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y al presidente Javier Milei, para que respondan a una extensa lista de interrogantes sobre la maniobra LIBRA, que involucra a personajes marginales del mundo cripto.
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08-04-2026 15:54
Paula Penacca pidió que Manuel Adorni vaya al Congreso y dé explicaciones: "No para de mandarse macanas"
En su intervención en la sesión de este miércoles, la diputada kirchnerista disparó munición gruesa contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y exigió su presencia en el Congreso para que explique y detalle sobre sus viajes y propiedades que hizo y adquirió siendo funcionario público.
"Parece que se la están gastando todo y dándose la gran vida... La verdad es un papelón, por eso hay que obligarlo a que venga para que dé las explicaciones que corresponde por ser un cara dura de esta naturaleza. FIN", sentenció.
Por otro lado, chicaneó a los diputados nacionales que tomaron créditos en el Banco Nación y se quejó por lo ocurrido.
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08-04-2026 15:44
Rechazan el posicionamiento de Milei en la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán
El diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Valdéz planteó su categórico rechazo al posicionamiento de Javier Milei respecto de la guerra en Medio Oriente. A su vez, también criticó la postura del canciller Pablo Quirno.
En ese sentido, consideró que la Argentina solo "necesita paz", y que ese es el deseo "y el cantar de la mayoría de la ciudadanía".
"Por qué tenemos qué involucrarnos, por qué la Argentina, que es el único país de América Latina que tiene dos premios Nobel de la Paz, por qué nos tenemos qué meter... No a la guerra, los argentinos afirmamos nuestro compromiso con la paz", sentenció.
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08-04-2026 15:21
Romina Del Plá defiende a los periodistas acreditados en Casa Rosada
Al arranque de la sesión, la diputada del FIT, Romina Del Plá, reclamó por el grupo de periodistas a quienes el Gobierno les retiró su acreditación de prensa a la Casa Rosada. El Gobierno tomó la medida debido a que algunos medios figuran en una lista en la que, presuntamente, recibieron financiamiento de la inteligencia Rusa. En ese sentido, la diputada pidió por la libertad de los trabajadores de prensa y sugirió que el mileísmo ejerce presión contra los comunicadores para tapar temas sensibles, como por ejemplo, el del caso LIBRA.
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08-04-2026 15:14
Hay quorum y arranca la sesión para aprobar la reforma de la Ley de Glaciares
Con 129 diputados presentes, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem dio inicio formal a la sesión especial para modificar la Ley de Glaciares.
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08-04-2026 15:01
Qué cambios propone la reforma a la Ley de Glaciares
El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo a pedido de gobernadores de provincias cordilleranas, introduce modificaciones clave en la normativa vigente.
Entre los puntos principales, redefine qué se considera glaciar y ambiente periglacial, y otorga a las provincias un rol central en la delimitación de estas áreas.
En concreto, cada jurisdicción podrá determinar, a partir de estudios técnicos, qué zonas se incluyen o se excluyen del Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el IANIGLA.
Este punto es uno de los más controvertidos: si un área queda fuera del inventario, pierde su estatus de protección, lo que habilita el desarrollo de actividades extractivas, como la minería.
Una votación con impacto político y ambiental
El debate no solo tiene implicancias ambientales, sino también políticas. El oficialismo busca mostrar capacidad de gestión y avanzar con una agenda alineada con el desarrollo productivo, mientras que la oposición insiste en los riesgos de flexibilizar la protección de recursos estratégicos.
Con este escenario, la sesión de este miércoles promete ser una de las más intensas del período legislativo, con un resultado que podría redefinir el equilibrio entre producción y protección ambiental en el país.
Glaciares, minería y poder provincial: Diputados define hoy la reforma de la ley en medio de mucha tensión política
La Cámara de Diputados se prepara para una sesión clave este miércoles a las 15 horas, donde el oficialismo buscará convertir en ley la reforma de la Ley de Glaciares, un proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado y que promete un debate cargado de tensión política.
En la Libertad Avanza aseguran que llegan con los votos necesarios gracias al respaldo de bloques aliados, aunque anticipan una jornada compleja, atravesada por críticas opositoras y cuestionamientos que también salpican al vocero presidencial, Manuel Adorni.
Un escenario con números ajustados, pero favorables
El Gobierno confía en reunir la mayoría necesaria para aprobar la iniciativa. El respaldo del PRO, la UCR y sectores provinciales fue clave para avanzar en el dictamen de mayoría durante el plenario de comisiones.
En total, el oficialismo reunió 37 firmas sobre 69 integrantes del plenario, incluyendo apoyos de legisladores vinculados a gobernadores de provincias con fuerte desarrollo minero, como María Fernanda Ávila (Catamarca), Carlos Jaime Quiroga (San Juan) y representantes de Misiones.
En paralelo, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con 23 firmas, mientras que otros bloques impulsaron alternativas propias o directamente el rechazo del proyecto.
El paso previo: audiencias y polémica
El proyecto fue dictaminado luego de un extenso proceso que incluyó audiencias públicas realizadas el 25 y 26 de marzo. Sin embargo, ese proceso también generó cuestionamientos.
Desde la oposición remarcaron que, pese a haber más de 100 mil inscriptos, menos de 400 personas pudieron exponer durante las jornadas.
Frente a esas críticas, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, defendió el procedimiento:
“Cumplimos con el Acuerdo de Escazú, que obliga a garantizar instancias de participación”, aseguró.
Además, detalló que se recibieron más de 2500 presentaciones, tanto a favor como en contra del proyecto, incluyendo documentos escritos y materiales audiovisuales.
Críticas por el enfoque y los actores convocados
Uno de los cuestionamientos más fuertes vino desde la Coalición Cívica. El diputado Maximiliano Ferraro objetó la composición del plenario y el perfil de los invitados.
“Convocaron solo a gobernadores y representantes de provincias cordilleranas con proyectos mineros”, sostuvo, y advirtió que eso sesgó el debate.
También apuntó contra el secretario de Minería, Luis Lucero:
“No participa como un mero funcionario: asesoró a varias compañías mineras”, afirmó.
En la misma línea, el diputado Juan Schiaretti (Provincias Unidas) alertó sobre los posibles efectos de la reforma:
“Los glaciares son fundamentales para el acceso al agua dulce. No es una discusión ideológica: es una necesidad concreta”, señaló, y advirtió que errores en la legislación podrían generar daños irreversibles.
NO SE PUEDE ACOMPAÑAR LA REFORMA ACTUAL DE LA LEY DE GLACIARES. Los glaciares son fundamentales para que tengamos agua dulce en el país. Influyen no sólo en el 36% de la superficie argentina que depende de ellos para tener…
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