Ley de Glaciares: Milei logró un triunfo (y aire), pero hay protestas

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Glaciares, minería y poder provincial: Diputados define hoy la reforma de la ley en medio de mucha tensión política

La Cámara de Diputados se prepara para una sesión clave este miércoles a las 15 horas, donde el oficialismo buscará convertir en ley la reforma de la Ley de Glaciares, un proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado y que promete un debate cargado de tensión política.

En la Libertad Avanza aseguran que llegan con los votos necesarios gracias al respaldo de bloques aliados, aunque anticipan una jornada compleja, atravesada por críticas opositoras y cuestionamientos que también salpican al vocero presidencial, Manuel Adorni.

Un escenario con números ajustados, pero favorables

El Gobierno confía en reunir la mayoría necesaria para aprobar la iniciativa. El respaldo del PRO, la UCR y sectores provinciales fue clave para avanzar en el dictamen de mayoría durante el plenario de comisiones.

En total, el oficialismo reunió 37 firmas sobre 69 integrantes del plenario, incluyendo apoyos de legisladores vinculados a gobernadores de provincias con fuerte desarrollo minero, como María Fernanda Ávila (Catamarca), Carlos Jaime Quiroga (San Juan) y representantes de Misiones.

En paralelo, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con 23 firmas, mientras que otros bloques impulsaron alternativas propias o directamente el rechazo del proyecto.

El paso previo: audiencias y polémica

El proyecto fue dictaminado luego de un extenso proceso que incluyó audiencias públicas realizadas el 25 y 26 de marzo. Sin embargo, ese proceso también generó cuestionamientos.

Desde la oposición remarcaron que, pese a haber más de 100 mil inscriptos, menos de 400 personas pudieron exponer durante las jornadas.

Frente a esas críticas, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, defendió el procedimiento:

“Cumplimos con el Acuerdo de Escazú, que obliga a garantizar instancias de participación”, aseguró.

Además, detalló que se recibieron más de 2500 presentaciones, tanto a favor como en contra del proyecto, incluyendo documentos escritos y materiales audiovisuales.

Críticas por el enfoque y los actores convocados

Uno de los cuestionamientos más fuertes vino desde la Coalición Cívica. El diputado Maximiliano Ferraro objetó la composición del plenario y el perfil de los invitados.

“Convocaron solo a gobernadores y representantes de provincias cordilleranas con proyectos mineros”, sostuvo, y advirtió que eso sesgó el debate.

También apuntó contra el secretario de Minería, Luis Lucero:

“No participa como un mero funcionario: asesoró a varias compañías mineras”, afirmó.

En la misma línea, el diputado Juan Schiaretti (Provincias Unidas) alertó sobre los posibles efectos de la reforma:

“Los glaciares son fundamentales para el acceso al agua dulce. No es una discusión ideológica: es una necesidad concreta”, señaló, y advirtió que errores en la legislación podrían generar daños irreversibles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JSchiaretti/status/2041630899150770416&partner=&hide_thread=false NO SE PUEDE ACOMPAÑAR LA REFORMA ACTUAL DE LA LEY DE GLACIARES. Los glaciares son fundamentales para que tengamos agua dulce en el país. Influyen no sólo en el 36% de la superficie argentina que depende de ellos para tener… — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) April 7, 2026

El respaldo del oficialismo y las provincias mineras

Desde el lado del oficialismo y sus aliados, el foco está puesto en el desarrollo económico y el rol de las provincias.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, fue uno de los principales impulsores de la iniciativa y sostuvo:

“Sin minería no hay futuro”, reafirmando su postura a favor del proyecto.

Por su parte, el secretario de Minería, Luis Lucero, defendió la reforma y cuestionó el tono del debate opositor:

“Se está instalando miedo y se menosprecia la capacidad de las provincias. Esto es federalismo en acción”, afirmó.

Además, remarcó que la intención es incorporar criterios científicos en la definición de las áreas protegidas:

“No es una norma regresiva. Queremos que la ciencia determine qué debe protegerse”.