Trump alerta a Irán sobre una "aniquilación total" si fracasa lo de Pakistán

Al igual que este viernes, el martes, en vísperas de que se cumpliera el plazo límite a Irán, el presidente estadounidense redobló aún más la apuesta contra el régimen iraní al advertirle directamente: "esta noche toda una civilización morirá y jamás volverá", mientras crecían los rumores de que evaluaba utilizar una bomba nuclear, al estilo la de Hiroshima y Nagasaki.

Pero, tras amenazar con aniquilar la civilización iraní, finalmente acordó esa misma noche con Irán, un alto al fuego de dos semanas gracias a la intermediación pakistaní, y Teherán, por su parte, accedió a permitir el tránsito seguro de embarcaciones a través del estrecho de Ormuz, pero luego reculó por la ofensiva a gran escalada de Israel contra el Líbano.

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