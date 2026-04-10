El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes a Irán sobre una acción militar si en 24 horas fracasan las conversaciones entre las delegaciones estadounidenses e iraníes en Pakistán, lo que puede interpretarse como una nueva advertencia sobre reanudar los bombardeos o lanzar uno fatal, después de haber reculado con una tregua de dos semanas tras su ultimátum en el que amenazó con aniquilar a la “civilización iraní”.
NUEVA ADVERTENCIA
Trump alerta a Irán sobre una "aniquilación total" si fracasa lo de Pakistán
Donald Trump intimida aún más a Irán con que, diciendo que en caso de que fracasen las conversaciones en Pakistán habrá una "aniquilación total".
Sin rodeos, Trump alertó nuevamente a Irán con una "aniquilación total" a través de "las mejores armas fabricadas" por EE. UU. si las negociaciones en Islamabad no conducen a un buen resultado, asegurando que los buques de guerra y portaaviones estadounidenses están siendo equipados con "la mejor munición".
"Lo sabremos en unas 24 horas. Pronto lo sabremos", dijo al New York Post al ser preguntado sobre las negociaciones previstas para este sábado con representantes iraníes.
Trump agregó que el sistema está siendo "reiniciado", mientras las fuerzas estadounidenses equipan a sus barcos de guerra "con las mejores armas jamás fabricadas, incluso a un nivel superior al que usamos para lograr una aniquilación total".
En la misma jornada, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, que encabezará la delegación de Estados Unidos en las negociaciones de este fin de semana en Pakistán, declaró que esperaba tener conversaciones positivas con Irán, aunque le lanzó una advertencia de que no “jueguen con nosotros”, en medio de un contexto signado por la frágil tregua de dos semanas entre todas las partes del conflicto, que no contempla Líbano, y la suba de los precios internacionales del petróleo debido al bloqueo iraní en el Estrecho de Ormuz.
Al igual que este viernes, el martes, en vísperas de que se cumpliera el plazo límite a Irán, el presidente estadounidense redobló aún más la apuesta contra el régimen iraní al advertirle directamente: "esta noche toda una civilización morirá y jamás volverá", mientras crecían los rumores de que evaluaba utilizar una bomba nuclear, al estilo la de Hiroshima y Nagasaki.
Pero, tras amenazar con aniquilar la civilización iraní, finalmente acordó esa misma noche con Irán, un alto al fuego de dos semanas gracias a la intermediación pakistaní, y Teherán, por su parte, accedió a permitir el tránsito seguro de embarcaciones a través del estrecho de Ormuz, pero luego reculó por la ofensiva a gran escalada de Israel contra el Líbano.
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