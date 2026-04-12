El presidente estadounidense Donald Trump quiere una celebración fuera de lo común: ha anunciado que transformará a los jardines de la Casa Blanca en Washington en un ring de la UFC para celebrar su 80º cumpleaños el próximo 14 de junio.
DEL "NO KING" AL CIRCO ROMANO
Trump convertirá al jardín de la Casa Blanca en un octógono de UFC
Trump intentó la creación de un salón de baile en el histórico edificio pero un juez frenó la obra. Ahora, hará una jaula de hierro para celebrar sus 80 años.
La velada se denomina “White House Arena” y promete gran emoción: Ilya Tuporia frente a Justin Gaethje por el título ligero.
El anuncio lo hizo el propio Trump en su propia red “Truth Social”.
Del “No King” al emperador romano
Hasta para los fanáticos de las peleas en las jaulas de metal será una de las veladas más insólitas que recuerden.
La Casa Blanca, epicentro habitual de decisiones políticas que involucran a buena parte del mundo, se preparan para acoger un combate que ha capturado la imaginación de aficionados y curiosos por igual: la UFC en los jardines sur de la residencia presidencial de Donald Trump.
El hispano-georgiano Ilya Tuporia frente a Justin Gaethje PARA defender por primera vez su cinturón del peso ligero de la UFC frente al monarca interino estadounidense.
Marcha atrás con el salón de baile
Un juez federal norteamericano resolvió a principios de abril la paralización por 2 semanas de la construcción del salón de baile que Donald Trump deseaba erigir en la Casa Blanca.
¿Qué dijo el magistrado Richard León?
" El presidente de los Estados Unidos es el custodio de la Casa Blanca para las futuras generaciones de familias presidenciales. ¡Sin embargo, no es su propietario!".
El juez sostuvo que el proyecto requería la aprobación del Congreso ya que se trata de un preciado monumento nacional.
"Aún no es tarde para que el Congreso Nacional autorice la continuación del proyecto del salón de baile. El presidente puede solicitar en cualquier momento al parlamento que lo autoricen expresamente a construir un salón de baile y a hacerlo, inclusive, con fondos privados".
El juez León concedió una solicitud del National Trust for Historic Preservation, una organización sin fines de lucro creada por mandato del Congreso para la preservación de edificios históricos.
Tras la derrota judicial, Donald Trump calificó a los demandantes como "un grupo de extremistas de izquierda desquiciados", por demandarlo por "un salón de baile que costó menos de lo presupuestado, está adelantado en su cronograma, se construyó sin costo alguno para el contribuyente y será el edificio más hermoso de su tipo en el mundo".