Trump convertirá al jardín de la Casa Blanca en un octógono de UFC

La Casa Blanca, epicentro habitual de decisiones políticas que involucran a buena parte del mundo, se preparan para acoger un combate que ha capturado la imaginación de aficionados y curiosos por igual: la UFC en los jardines sur de la residencia presidencial de Donald Trump.

El hispano-georgiano Ilya Tuporia frente a Justin Gaethje PARA defender por primera vez su cinturón del peso ligero de la UFC frente al monarca interino estadounidense.

image Un juez ordenó frenar la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca. Había sido ordenada por Trump

Marcha atrás con el salón de baile

Un juez federal norteamericano resolvió a principios de abril la paralización por 2 semanas de la construcción del salón de baile que Donald Trump deseaba erigir en la Casa Blanca.

El presidente republicano quiere dejar su huella en los monumentos estadounidenses a toda costa y por ello en octubre de 2025 ordenó la demolición de un ala entera de la Casa Blanca para construir un salón de baile con capacidad para mil personas. Iba a estar destinado para diversas recepciones y cenas en honor a dignatarios extranjeros. El presidente republicano quiere dejar su huella en los monumentos estadounidenses a toda costa y por ello en octubre de 2025 ordenó la demolición de un ala entera de la Casa Blanca para construir un salón de baile con capacidad para mil personas. Iba a estar destinado para diversas recepciones y cenas en honor a dignatarios extranjeros.

¿Qué dijo el magistrado Richard León?

" El presidente de los Estados Unidos es el custodio de la Casa Blanca para las futuras generaciones de familias presidenciales. ¡Sin embargo, no es su propietario!".

El juez sostuvo que el proyecto requería la aprobación del Congreso ya que se trata de un preciado monumento nacional.

"Aún no es tarde para que el Congreso Nacional autorice la continuación del proyecto del salón de baile. El presidente puede solicitar en cualquier momento al parlamento que lo autoricen expresamente a construir un salón de baile y a hacerlo, inclusive, con fondos privados".

casa-blanca-donald-trump-salon-baile- Maquinaria pesada tira abajo parte de la histórica Casa Blanca

El juez León concedió una solicitud del National Trust for Historic Preservation, una organización sin fines de lucro creada por mandato del Congreso para la preservación de edificios históricos.

Tras la derrota judicial, Donald Trump calificó a los demandantes como "un grupo de extremistas de izquierda desquiciados", por demandarlo por "un salón de baile que costó menos de lo presupuestado, está adelantado en su cronograma, se construyó sin costo alguno para el contribuyente y será el edificio más hermoso de su tipo en el mundo".